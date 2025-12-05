▲ El sector de los seguros ha crecido de manera sostenida en México y su valor ya se acerca a 3 por ciento del producto interno bruto. Foto La Jornada

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 27

La industria de seguros en México ha tenido un crecimiento real de 8 por ciento este 2025, encabezado por las pólizas de vida y de gastos médicos, reveló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En conferencia de prensa, Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, resaltó que el porcentaje de las primas como proporción del PIB (es decir, la penetración de los seguros en el país) ha aumentado de manera constante.

Al cierre del tercer trimestre de 2020, las primas equivalían a 2.47 por ciento del PIB, mientras en el mismo periodo de este año asciende a 2.85 por ciento.

El sector, explicó, se acerca a 3 por ciento de la economía mexicana y está creciendo “de manera armónica”, afirmó Rosas.

Explicó que cuando hay políticas públicas para impulsar la contratación de seguros, la penetración aumenta un punto porcentual. Eso se observó en Chile, cuando se promovieron las rentas vitalicias.

La especialista detalló que las primas de vida representan 40 por ciento de la industria de seguros en el país, y ha sido el ramo más dinámico en años recientes; resaltó que cada día hay más protección para gastos médicos, rubro que ha crecido de manera constante desde 2019.