Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 27
La industria de seguros en México ha tenido un crecimiento real de 8 por ciento este 2025, encabezado por las pólizas de vida y de gastos médicos, reveló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
En conferencia de prensa, Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, resaltó que el porcentaje de las primas como proporción del PIB (es decir, la penetración de los seguros en el país) ha aumentado de manera constante.
Al cierre del tercer trimestre de 2020, las primas equivalían a 2.47 por ciento del PIB, mientras en el mismo periodo de este año asciende a 2.85 por ciento.
El sector, explicó, se acerca a 3 por ciento de la economía mexicana y está creciendo “de manera armónica”, afirmó Rosas.
Explicó que cuando hay políticas públicas para impulsar la contratación de seguros, la penetración aumenta un punto porcentual. Eso se observó en Chile, cuando se promovieron las rentas vitalicias.
La especialista detalló que las primas de vida representan 40 por ciento de la industria de seguros en el país, y ha sido el ramo más dinámico en años recientes; resaltó que cada día hay más protección para gastos médicos, rubro que ha crecido de manera constante desde 2019.
Ese año 11.3 millones de mexicanos tenían seguro de gastos médicos; en 2024 sumaron 13.9 millones. Así, la población protegida con estos instrumentos aumentó 6.7 por ciento el año pasado.
Cambios fiscales
La AMIS ve un cierre de año “interesante” para el sector, con cerca de un billón de pesos en primas por primera vez en el país, tras lograr a septiembre pasado un crecimiento de alrededor de 8 por ciento en términos reales (descontando el efecto de la inflación).
Consultada sobre el efecto de las modificaciones fiscales a las aseguradoras, Pedro Pacheco, presidente de la AMIS, detalló que ahora las aseguradoras no pueden acreditar el impuesto al valor agregado (IVA) que pagan al indemnizar un siniestro, y ello abarca tres ramos principalmente: autos, gastos médicos y algunos daños.
Precisó que las 86 empresas socias de la AMIS enfrentarán efectos distintos por estos cambios, lo que dependerá de la proporción de las pólizas de seguros de autos, de gastos médicos y de daños que expidan a sus clientes.
“En términos generales, para todas las que tengamos más proporción en estos ramos el impacto será mayor; depende de cada compañía”, comentó Pacheco.