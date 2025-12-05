Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025

Aunque la corrupción en México se moderó durante el primer semestre, casi la mitad de las personas mayores de 18 años en áreas urbanas (45.2 por ciento) que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública fueron víctimas de dichos actos, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el segundo semestre de 2024 la proporción de mujeres mayores de edad que declararon haber padecido corruptelas ascendió a 41.8 y en el primer semestre de este año bajó a 36.8 por ciento. En el caso de los hombres, la incidencia pasó de 50.2 a 49.9 por ciento en el periodo de referencia.

En vísperas del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre), el Inegi señaló que la proporción de la gente que estuvo involucrada en actos indebidos al interactuar con autoridades de seguridad pública en el periodo enero-junio del presente año fue el más bajo desde el primer semestre de 2023, cuando fue de 43.5 por ciento, en línea con el promedio de años recientes.

En el primer semestre, 8.9 por ciento de personas de 18 años y más residentes de áreas urbanas que realizaron de forma directa algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública fueron víctimas de corrupción. La incidencia fue mayor entre hombres (10.2 por ciento) que entre mujeres (7.9 por ciento).

Con datos de 2023, el organismo autónomo detalló que 169 mil 769 empresas (3.5 por ciento del total) fueron víctimas de corrupción. Esta prevalencia es menor a la registrada en 2017, año con la incidencia más alta en el periodo analizado, pero superior a la de 2021 (2.8 por ciento).