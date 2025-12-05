Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 26

El Diario Oficial de la Federación publicará la próxima semana la política general de ciberseguridad, a fin de enfrentar los ataques a los sistemas informáticos que sufren principalmente la administración pública y las instituciones financieras y que podrían aumentar con motivo del Mundial de futbol, informó Mario Alberto Cortés, director de Estrategia de Gobierno de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT).

Destacó que los lineamientos darán lugar a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que comenzará a funcionar en 2026, la cual se actualizará cada dos años y sustituirá a la más reciente, que data de 2017.

“Una estrategia debe renovarse para funcionar”, comentó Cortés en la presentación del Plan Nacional de Ciberseguridad. Señaló que se tiene previsto elaborar una ley general de ciberseguridad que contemple inteligencia artificial y aspectos geopolíticos para prevenir ataques, y establezca un sistema de sanciones.

A su vez, el proyecto de fortalecimiento de ciberseguridad prevé la creación de una ventanilla única que centralice la información.