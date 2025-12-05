Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 26

El nuevo consejo para la promoción de inversiones vinculado al Plan México no duplica funciones del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr) ni de otro organismo del sector privado, señaló el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz.

Comentó que se trata de un grupo de discusión como el Consejo Asesor Empresarial, que existió durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del CCE aclaró en entrevista luego de participar en la reunión anual del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que no se trata de un organismo alterno al CCE, sino que busca coadyuvar de manera directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Insistió en que la agenda del CCE es “gigantesca”, por lo que el nuevo consejo anunciado no invadirá actividades de otros órganos de consulta del gobierno federal.

Este grupo se ha estado reuniendo con la mandataria cada 45-50 días para platicar sobre inversión y otros temas nacionales.