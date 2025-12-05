Julio Gutiérrez

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 25

Al concluir el sexenio, 38 por ciento de la energía que se genera en México será renovable. Esa es la meta que tiene el gobierno actual, confirmó Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener).

La funcionaria apuntó que ante las firmas privadas, y en línea con los compromisos globales, “el gobierno debe poner ejemplo”.

Lo anterior fue expresado durante la entrega de reconocimientos a la eficiencia energética en la administración pública federal y empresas públicas del estado.