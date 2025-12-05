Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 25
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, planteó la idea de negociar por separado con Canadá y México y dividir en dos partes el actual tratado comercial.
Agregó que habló con el presidente estadunidense Donald Trump sobre esa posibilidad esta misma semana y que el mandatario decidirá el próximo año si se retira del T-MEC.
“La opinión del presidente es que sólo quiere acuerdos que sean buenos. La razón por la que incluimos un periodo de revisión en el T-MEC fue en caso de que necesitáramos modificarlo, revisarlo o abandonarlo”, indicó Greer al medio Politico en un pódcast que se emitirá este viernes.