▲ A su arribo a la reunión de fin de año del Consejo Mexicano de Negocios los empresarios Germán Larrrea (izquierda), Emilio Azcárraga (derecha) y Claudio X. González (abajo). Foto Germán Canseco

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 25

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) reiteró su confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que para lograr el crecimiento en 2026 presentaron 38 proyectos cuya inversión asciende a más de 40 mil millones de dólares.

“Hablamos del potencial que tiene el país, de todo lo que tenemos que hacer en conjunto, iniciativa privada y el gobierno, para que este país despegue. Fue una reunión muy productiva, muy positiva, muy proactiva”, señaló Antonio del Valle Perochena, copresidente del organismo que agrupa a los hombres más acaudalados del país. El dirigente empresarial consideró que el potencial de México es “inmenso”, “brutal”.

“¡Viva México!”, expresó la titular del Ejecutivo federal al llegar al Museo Kaluz, donde se reunió a puerta cerrada con los representantes del sector privado. Al salir, sólo comentó que hablaría en su conferencia matutina sobre los temas tratados. El titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora, también estuvo presente, pero no hizo comentarios.

“Crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Cómo generar crecimiento? Cómo generar la certeza y el entusiasmo para tener crecimiento que necesitamos en nuestro país para verdaderamente beneficiar a todos”, preguntó Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark.

Tanto el copresidente del CMN, como los integrantes del organismo manifestaron que tienen confianza en la presidenta Sheinbaum Pardo.

Del Valle Perochena confió en que no va a expirar el T-MEC como comentó el miércoles el presidente Donald Trump e incluso el sector empresarial tampoco prevé mermas en la inversión. “No va a pasar nada”, dijo.

El copresidente del CMN indicó que en la reunión reconocieron los avances de la actual administración en seguridad, simplificación de trámites, pero también “se reconocieron los grandes retos que tenemos por delante y hay que trabajar juntos para avanzar”.