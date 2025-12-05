Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 25
El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) reiteró su confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que para lograr el crecimiento en 2026 presentaron 38 proyectos cuya inversión asciende a más de 40 mil millones de dólares.
“Hablamos del potencial que tiene el país, de todo lo que tenemos que hacer en conjunto, iniciativa privada y el gobierno, para que este país despegue. Fue una reunión muy productiva, muy positiva, muy proactiva”, señaló Antonio del Valle Perochena, copresidente del organismo que agrupa a los hombres más acaudalados del país. El dirigente empresarial consideró que el potencial de México es “inmenso”, “brutal”.
“¡Viva México!”, expresó la titular del Ejecutivo federal al llegar al Museo Kaluz, donde se reunió a puerta cerrada con los representantes del sector privado. Al salir, sólo comentó que hablaría en su conferencia matutina sobre los temas tratados. El titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora, también estuvo presente, pero no hizo comentarios.
“Crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Cómo generar crecimiento? Cómo generar la certeza y el entusiasmo para tener crecimiento que necesitamos en nuestro país para verdaderamente beneficiar a todos”, preguntó Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark.
Tanto el copresidente del CMN, como los integrantes del organismo manifestaron que tienen confianza en la presidenta Sheinbaum Pardo.
Del Valle Perochena confió en que no va a expirar el T-MEC como comentó el miércoles el presidente Donald Trump e incluso el sector empresarial tampoco prevé mermas en la inversión. “No va a pasar nada”, dijo.
El copresidente del CMN indicó que en la reunión reconocieron los avances de la actual administración en seguridad, simplificación de trámites, pero también “se reconocieron los grandes retos que tenemos por delante y hay que trabajar juntos para avanzar”.
Al salir, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), mencionó en entrevista que el CMN presentó 38 proyectos de infraestructura, así como parte de las inversiones que harán dentro de sus empresas para 2026.
Aunque no especificó el monto, comentó que en conjunto podría ser cerca de 40 mil millones de dólares.
Después de explicar que la presidenta Sheinbaum Pardo expuso a los empresarios todos los avances de su administración, Gómez Sierra destacó que el propósito de todo es llegar a 25 por ciento de la inversión como proporción del PIB, según se estableció en el Plan México. Agregó que esa meta, establecida para este año, aún se puede alcanzar.
“Vimos a la Presidenta con mucha calidad de respuesta y ganas de verdaderamente lograr un crecimiento incluyente y con beneficios para todos”, relató González Laporte.
Sobre el encuentro con Trump con motivo del sorteo del Mundial de 2026, el empresario dijo que hay respaldo a la mandataria para que muestre la unidad que hay en América del Norte.
Pita de la Vega, presidenta del consejo de administración de Grupo de la Vega, relató que Sheinbaum Pardo fue “muy receptiva” y explicó todo.
“Fue impresionante el voto de confianza a la Presidenta por parte del sector empresarial”, refirió Francisco Cervantes Díaz, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien comentó que el titular de Hacienda se comprometió a retirar obstáculos para redoblar las inversiones.
Agustín Coopel, presidente del consejo de Grupo Coppel, resaltó que los empresarios reconocieron los avances en seguridad, pero pidieron profundizar en algunos como la extorsión.
Antonio del Valle Ruiz, destacó que es necesario resolver el problema de la inseguridad.