▲ El titular de la Secretaría de Economía en un vehículo de hidrógeno desarrollado por Cinvestav. Foto @m_ebrard

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 24

Cuernavaca, Mor., En tiempos de incertidumbre como los actuales, la ciencia y la tecnología se han convertido en parte fundamental del futuro de la humanidad, coincidieron ponentes al inaugurar ayer el STS Forum Latam 2025, una iniciativa que busca impulsar la innovación en México.

En su mensaje de apertura, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, enfatizó en que hoy, “por desgracia, el mundo es un espacio de riesgo”, por lo que hay que reflexionar. En este sentido, enfatizó en que sumado a la libertad, respeto y derechos humanos, la ciencia y la tecnología son el futuro de la humanidad.

Ante representantes de 38 países, Ebrard anunció que México expandirá su política de electromovilidad en los próximos años y destacó la creación de nuevas agencias regionales en América Latina y el Caribe para unir esfuerzos, recursos y capacidades.

“Cooperar no es opción, es responsabilidad”, dijo, al insistir en que el diálogo basado en el respeto permite encontrar soluciones colectivas a los problemas comunes.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, subrayó que ningún país puede avanzar solo ante los grandes retos actuales. El foro, señaló, es un espacio para impulsar la unidad regional y recordar que la cooperación es una obligación con los pueblos.

Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que toda acción pública debe tener como fin el bienestar de las personas. El desafío, agregó, consiste en convertir la colaboración científica y tecnológica en palancas de crecimiento económico.