n México se ha vuelto una costumbre hablar de izquierda y derecha sin decir nada. Desde hace décadas, la mayoría de las fuerzas políticas aprendieron a maquillarse con discursos progresistas que no tocan ni por error las estructuras que sostienen la desigualdad. Ser de derecha quedó asociado al porfirismo; ser de izquierda, a una etiqueta cómoda que cualquiera puede ponerse sin cuestionar el modelo que mantiene al país estancado. Así nació un espejismo útil: declarar principios sin asumir costos, indignarse sin transformar nada. El país terminó acostumbrándose a una izquierda de superficie, más atenta al lenguaje de moda que a la realidad material de millones.

En ese vacío apareció, sin pudor, lo que puede llamarse sin rodeos un neoliberalismo de izquierda. Una corriente que abraza causas legítimas –feminismo académico, ecologismo discursivo, diversidad sexual, antirracismo–, pero que evita, con disciplina quirúrgica, cualquier discusión sobre el poder material. Prefieren concentrarse en debates de lenguaje y representaciones simbólicas antes que preguntar quién controla la tecnología que usamos, quién escribe las reglas del comercio internacional o quién se queda con el valor generado por el trabajo mexicano. Señalan ofensas discursivas con fervor militante, pero toleran sin escándalo la violencia económica que fabrica pobreza todos los días. En esa visión, la política se reduce a sensibilidad y no a transformación, a discusiones estéticas que nunca rozan el fondo del problema.

Ese progresismo identitario es funcional a las élites globales porque moraliza la política sin alterar sus bases materiales. Permite marchar sin cuestionar al capital extranjero, protestar sin tocar salarios, exigir reconocimiento sin exigir redistribución. Es un producto importado del Atlántico Norte, diseñado para convertir la política en terapia emocional. Prefiere corregir discursos antes que corregir estructuras. Habla de cuidados, pero no de industria; habla de inclusión, pero no de producción; habla de justicia abstracta, pero nunca del poder concreto. Se ha vuelto una izquierda que administra los símbolos mientras renuncia a disputar la economía real, satisfecha con ganar la conversación aunque pierda el país.

Frente a esa izquierda de cartón existe otra tradición, menos ruidosa pero infinitamente más seria: la izquierda nacional. La que habla de soberanía productiva, industria propia, innovación local, salarios dignos y poder real para los trabajadores. La que no nació en aulas privilegiadas ni en ONGs cosmopolitas, sino en el campo despojado, en la fábrica precarizada, en el sindicato acosado y en los barrios sin futuro. Esa izquierda entiende que el Estado no es una abstracción enemiga, sino la única herramienta capaz de romper la desigualdad estructural. Sabe que sin Estado no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay justicia. Y sabe también que la dignidad nacional no se declama: se sostiene con producción, tecnología y fuerza material.

Entre ambas izquierdas la distancia no es ideológica: es moral y estratégica. Una convirtió la política en un examen permanente de virtudes personales; la otra la entiende como una disputa histórica por el poder nacional. Una cree que el cambio llega cuando cambiamos el tono; la otra sabe que nada cambia si no se modifican las estructuras económicas. Una se indigna con las palabras; la otra con la injusticia. Una administra el neoliberalismo con lenguaje progresista; la otra intenta enfrentarlo con proyectos, no con performances. Una vive obsesionada con las formas; la otra con los resultados. Una protege privilegios con discurso moral; la otra enfrenta a quienes lucran con la dependencia y se benefician del estancamiento.