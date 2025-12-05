Braulio Carbajal

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 23

Pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no ve indicios de que el Tratado México, EU y Canadá (T-MEC) vaya a terminar; asimismo, indicó que el nuevo consejo empresarial convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el propósito de aumentar la inversión en México.

El miércoles, el presidente estadunidense afirmó en Washington que el T-MEC “vence en aproximadamente un año” y que lo dejará expirar o llegará a otro acuerdo con México y Canadá, al tiempo que acusó a ambos países de haberse “aprovechado” de Estados Unidos.

“Yo respeto mucho el espacio de las declaraciones del presidente Trump, no me corresponde discutir con él nada. No es mi tarea; sin embargo, hoy mismo mientras platicamos está el proceso de consultas en Estados Unidos. Entonces, en términos del proceso de revisión del tratado, hasta hoy no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante”, dijo en el marco del STS Forum Latam 2025, que se celebra en Cuernavaca, Morelos.

La declaración del mandatario se produjo el mismo día en que dio inicio la audiencia pública previa a la revisión del tratado que está a cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y en la que participan grupos agrícolas, empresariales y políticos, misma que se extenderá hasta este viernes.

La agenda del STS Forum Latam 2025 incluía una participación anoche de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual quedó cancelada debido a su viaje a Estados Unidos para presenciar el sorteo de la Copa del Mundo 2026.