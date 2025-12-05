Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 23
Tres de los principales organismos empresariales de México, Estados Unidos y Canadá se pronunciaron a favor de que el T-MEC continúe, después de que el presidente Donald Trump declaró el miércoles que dejaría morir el pacto trilateral.
“Durante décadas, el comercio y la integración de cadenas de suministro en América del Norte han generado beneficios económicos significativos para México, Estados Unidos y Canadá”, indicaron los organismos en un posicionamiento en conjunto.
El documento es encabezado por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el cual agrupa a los hombres y mujeres más acaudalados del país; así como por el Business Roundtable, asociación que reúne a más de 200 directores generales de las principales empresas de Estados Unidos, y el Business Council of Canada, que agrupa a líderes corporativos de todas las regiones y sectores de ese país.
La declaración se efectúa un día después de que Trump señaló que dejará que muera el acuerdo bilateral o bien elaborará otro pacto (https://tinyurl.com/md3fmjbh) y a poco tiempo de que comience el proceso de revisión del T-MEC.
Resaltaron que “desde la entrada en vigor del T-MEC, la actividad económica transfronteriza ha aumentado, impulsando el crecimiento, la generación de empleo y la competitividad en los tres países”.
Explicaron que “preservar esta alianza trilateral, profundizar la cooperación en materia de seguridad económica y restablecer el trato libre de aranceles para todos los bienes que cumplan con las reglas del T-MEC, reforzaría la prosperidad a largo plazo de las empresas y los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá”.
Antes de la revisión conjunta del pacto trilateral, instaron a los tres gobiernos “a trabajar de manera expedita para extender el T-MEC”.
Por separado, Sergio Gómez Lora, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Washington, enfatizó, al participar en las audiencias públicas convocadas por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la importancia de una pronta extensión del T-MEC en 2026, señalando que esto enviaría un mensaje claro de unidad y fortaleza de América del Norte en el escenario global.
El organismo de la iniciativa privada indicó que estas audiencias marcan el cierre del proceso de consulta pública en Estados Unidos, antyes de la revisión del acuerdo comercial.