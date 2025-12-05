Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 23

Tres de los principales organismos empresariales de México, Estados Unidos y Canadá se pronunciaron a favor de que el T-MEC continúe, después de que el presidente Donald Trump declaró el miércoles que dejaría morir el pacto trilateral.

“Durante décadas, el comercio y la integración de cadenas de suministro en América del Norte han generado beneficios económicos significativos para México, Estados Unidos y Canadá”, indicaron los organismos en un posicionamiento en conjunto.

El documento es encabezado por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el cual agrupa a los hombres y mujeres más acaudalados del país; así como por el Business Roundtable, asociación que reúne a más de 200 directores generales de las principales empresas de Estados Unidos, y el Business Council of Canada, que agrupa a líderes corporativos de todas las regiones y sectores de ese país.

La declaración se efectúa un día después de que Trump señaló que dejará que muera el acuerdo bilateral o bien elaborará otro pacto (https://tinyurl.com/md3fmjbh) y a poco tiempo de que comience el proceso de revisión del T-MEC.

Resaltaron que “desde la entrada en vigor del T-MEC, la actividad económica transfronteriza ha aumentado, impulsando el crecimiento, la generación de empleo y la competitividad en los tres países”.