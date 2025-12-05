▲ Claudia Sheinbaum dialogará sobre comercio bilateral con Donald Trump en Washington antes de la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA. Foto Afp

Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 23

En vísperas de su primer encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) no se termina y resaltó su deseo de convenir con su homólogo, en el breve tiempo en que reunirán, “hacia dónde continúa todo el proceso de acuerdos relacionados con el comercio”.

Sheinbaum también quiere avanzar en el tema de los aranceles sobre automóviles, acero y aluminio. La idea es “platicar un poco de esto con el presidente Trump. Será una reunión muy breve, pero el objetivo es ver hacia dónde seguimos trabajando juntos”.

Antes de viajar por la tarde en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional rumbo a Washington, indicó que también se encontrará con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Después de que Trump planteó la posibilidad de que al T-MEC se le deje expirar o se elabore otro acuerdo, la Presidenta aseguró que “separar esa integración causaría muchos problemas a Estados Unidos y también a México. Mantenernos juntos es muy importante para la región, para nuestros pueblos y nuestras naciones”.

El T-MEC es “garantía de la competitividad de la región frente al mundo entero. Nuestro objetivo siempre ha sido que se amplíe hacia el sur, que como continente compitamos con Asia, con Europa, porque tendríamos una fortaleza enorme… es muy importante estar los tres juntos, es un símbolo, además, de amistad”.

Pese a lo dicho por el estadunidense, consideró que todo “va a salir bien, soy muy positiva… nos necesitamos los tres países; Estados Unidos depende mucho de México y también de nuestros mexicanos allá. Es la oportunidad de hablar de la honestidad y el trabajo de nuestros paisanos”.

Al explicar el itinerario de su gira, la mandataria anticipó que se alojará en un hotel de Washington y por la mañana irá al Kennedy Center para el sorteo de la FIFA, donde estarán “los tres países juntos en un escenario deportivo, de paz y de unión” y tendrá la oportuinidad de conocer en persona al presidente Trump.