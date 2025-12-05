De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. a39

En un partido con final dramático, Detroit dio un golpe de autoridad al conseguir una importante victoria 44-30 sobre los Vaqueros de Dallas anoche. Jahmyr Gibbs contribuyó con tres anotaciones, la última de 13 yardas con dos minutos por jugarse, para sellar la valiosa victoria de los Leones que con ese resultado evitaron perder duelos consecutivos por primera vez en más de tres años, mientras prácticamente dejaron fuera de playoffs a sus rivales. La estrella de los Vaqueros, Dak Prescott, fue capturado cinco veces, y Cee Dee Lamb (en la imagen) salió conmocionado al caer tras un fallido intento de anotar.