▲ La actriz griega Mary Mina, interpretando el papel de suma sacerdotisa, enciende la antorcha olímpica durante la ceremonia de entrega de la llama para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 en el estadio Panathinaikos, en Atenas. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. a12

Roma. La llama de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero, llegó a Italia, dos meses antes de la ceremonia de apertura.

Entregada por la mañana en Atenas a los organizadores de estos terceros Juegos invernales italia-nos de la historia, la llama olímpica fue trasladada a Roma en un avión que aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino. Salió del avión en una linterna portada por la tenista Jasmine Paolini, campeona olímpica en dobles en 2024, y por el presidente del comité de organización, Giovanni Malago.

Después fue presentada al presidente de la República, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, residencia oficial del mandatario italiano, donde la llama pasará la noche.

También en el Quirinal está prevista una ceremonia de encendido de la antorcha, que contará con la presencia de la titular del Co-mité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.

El relevo de la antorcha arrancará mañana en Roma, en el estadio Dei Marmi, con una primera etapa que atravesará los lugares más emblemáticos de la capital italiana, como la plaza de San Pedro, el Panteón, los foros imperiales y el Coliseo.

Portada por 10 mil un relevistas, la flama recorrerá 12 mil kilómetros a través de grandes ciudades y famosas localidades, incluidas Siena y el sitio arqueológico de Pompeya.