Viernes 5 de diciembre de 2025, p. a12
Roma. La llama de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero, llegó a Italia, dos meses antes de la ceremonia de apertura.
Entregada por la mañana en Atenas a los organizadores de estos terceros Juegos invernales italia-nos de la historia, la llama olímpica fue trasladada a Roma en un avión que aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino. Salió del avión en una linterna portada por la tenista Jasmine Paolini, campeona olímpica en dobles en 2024, y por el presidente del comité de organización, Giovanni Malago.
Después fue presentada al presidente de la República, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, residencia oficial del mandatario italiano, donde la llama pasará la noche.
También en el Quirinal está prevista una ceremonia de encendido de la antorcha, que contará con la presencia de la titular del Co-mité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.
El relevo de la antorcha arrancará mañana en Roma, en el estadio Dei Marmi, con una primera etapa que atravesará los lugares más emblemáticos de la capital italiana, como la plaza de San Pedro, el Panteón, los foros imperiales y el Coliseo.
Portada por 10 mil un relevistas, la flama recorrerá 12 mil kilómetros a través de grandes ciudades y famosas localidades, incluidas Siena y el sitio arqueológico de Pompeya.
La antorcha pasará por Cortina d’Ampezzo el 26 de enero antes de llegar a Milán el 6 de febrero para la ceremonia de apertura prevista en el estadio de futbol de San Siro.
Momento mágico
La llama había sido entregada a los organizadores de los Juegos Olímpicos 2026 durante una ceremonia oficial en el estadio Panathinaikos en el centro de Atenas, donde se abrieron los primeros Juegos modernos en 1896.
“Hoy es un momento mágico para todos nosotros”, declaró Malago.
Bajo un cielo nublado y debido a las previsiones meteorológicas desfavorables, los organizadores se vieron obligados a acortar la ceremonia y cancelar la participación prevista de miles de estudiantes.
Como marca la tradición olímpica, la llama comenzó su recorrido el 26 de noviembre en Olimpia, cuna de los Juegos, para luego hacer una ruta de nueve días en Grecia, con llegada a la Acrópolis de Atenas el miércoles.
Los Juegos Paralímpicos de Invierno se llevarán a cabo del 6 al 15 de febrero.
Milán-Cortina marca el regreso a los Alpes, la cuna original de los Juegos de Invierno, después de un largo y a menudo controvertido paréntesis en países que no necesariamente tienen una tradición de deportes de invierno.