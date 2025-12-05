▲ Llegar a Canastota es uno de los reconocimientos más grandes, estoy muy emocionada, dijo la Princesa azteca, quien hizo de su trayectoria un estandarte de dignidad y disciplina. En la imagen, en mayo de 2005 cuando se convirtió en campeona supergallo del Consejo Mundial de Boxeo tras derrotar en su natal Tijuana a la estadunidense Leona Brown. Foto La Jornada

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. a12

Jackie Nava forjó su camino en el boxeo con un estilo pulcro y aguerrido arriba del cuadrilátero. Esa joven tijuanense, pionera del pugilismo de mujeres en el país y quien brindó dignidad a una categoría que nació contra la resistencia de un medio profundamente machista, fue elegida ayer para ingresar el próximo año al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York, junto con figuras como el kazajo Gennady Golovkin y el estadunidense Antonio Tarver.

“Estar en el Salón de la Fama es uno de los reconocimientos más grandes que puedes alcanzar en el boxeo y estar rodeada de grandes campeones y personalidades será lo más destacado de mi carrera. Estoy emocionada por mi primera visita a Canastota. Se me pone la piel de gallina”, declaró la ex campeona del mundo al portal Espn.

Jackie hizo de su carrera un estandarte de dignidad y profesionalismo. En un terreno que relegó a las mujeres por décadas, demostró que podían alcanzar niveles sofisticados de técnica y coraje. La denominada Princesa azteca tuvo su debut profesional el 29 de mayo de 2001, en Honolulu, Hawái, donde derrotó a la local Vickie Cozy para empezar una carrera admirable de dos décadas.

“Es la mejor boxeadora de la historia en México. Ver a una peleadora en esas condiciones y con esa técnica tan depurada es un mensaje de disciplina, coraje y amor, así como un legado para todas las que estamos en este deporte”, comentó en 2021 a La Jornada la ex campeona mundial Yéssica Kika Chávez, tras la victoria de Nava sobre Mariana Barbie Juárez a los 41 años de edad.

“Cuando empezó el boxeo femenil en México criticaban la calidad que tenía. Jackie fue la primera que alcanzó ese grado de excelencia, de lograr un boxeo tan técnico y bonito que sirvió de ejemplo para las que le seguimos”, agregó Chá-vez, quien fue exaltada este año al Salón de la Fama.

Nava se convirtió en la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo en mayo de 2005, tras derrotar en su natal Tijuana a la estadunidense Leona Brown por el título supergallo. “Sólo había dos caminos esa noche (30 de mayo de 2005): o el cinturón se iba a Nueva York con ella o se quedaba en Tijua-na conmigo”, declaró en 2021 durante un homenaje del Consejo Mundial de Boxeo.