Gennady Golovkin también fue exaltado
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. a12
Jackie Nava forjó su camino en el boxeo con un estilo pulcro y aguerrido arriba del cuadrilátero. Esa joven tijuanense, pionera del pugilismo de mujeres en el país y quien brindó dignidad a una categoría que nació contra la resistencia de un medio profundamente machista, fue elegida ayer para ingresar el próximo año al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York, junto con figuras como el kazajo Gennady Golovkin y el estadunidense Antonio Tarver.
“Estar en el Salón de la Fama es uno de los reconocimientos más grandes que puedes alcanzar en el boxeo y estar rodeada de grandes campeones y personalidades será lo más destacado de mi carrera. Estoy emocionada por mi primera visita a Canastota. Se me pone la piel de gallina”, declaró la ex campeona del mundo al portal Espn.
Jackie hizo de su carrera un estandarte de dignidad y profesionalismo. En un terreno que relegó a las mujeres por décadas, demostró que podían alcanzar niveles sofisticados de técnica y coraje. La denominada Princesa azteca tuvo su debut profesional el 29 de mayo de 2001, en Honolulu, Hawái, donde derrotó a la local Vickie Cozy para empezar una carrera admirable de dos décadas.
“Es la mejor boxeadora de la historia en México. Ver a una peleadora en esas condiciones y con esa técnica tan depurada es un mensaje de disciplina, coraje y amor, así como un legado para todas las que estamos en este deporte”, comentó en 2021 a La Jornada la ex campeona mundial Yéssica Kika Chávez, tras la victoria de Nava sobre Mariana Barbie Juárez a los 41 años de edad.
“Cuando empezó el boxeo femenil en México criticaban la calidad que tenía. Jackie fue la primera que alcanzó ese grado de excelencia, de lograr un boxeo tan técnico y bonito que sirvió de ejemplo para las que le seguimos”, agregó Chá-vez, quien fue exaltada este año al Salón de la Fama.
Nava se convirtió en la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo en mayo de 2005, tras derrotar en su natal Tijuana a la estadunidense Leona Brown por el título supergallo. “Sólo había dos caminos esa noche (30 de mayo de 2005): o el cinturón se iba a Nueva York con ella o se quedaba en Tijua-na conmigo”, declaró en 2021 durante un homenaje del Consejo Mundial de Boxeo.
En más de dos décadas consolidó una trayectoria que marcó época, con un récord de 48 combates (40 victorias, cuatro derrotas y el mismo número de empates). Los dos duelos por el título diamante que protagonizó con Ana María Torres están entre lo más exquisito de este deporte.
Con su exaltación el próximo 14 de junio, México sumará a su cuarta representante en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, acompañando a Laura Serrano, Ana María Torres y la Kika Chávez. La última pelea de la Princesa azteca se celebró en octubre de 2022 en Tijuana, donde venció por decisión unánime a la argentina Gloria Yancaqueo.
Golovkin, el fajador kazajo que igualó el récord de 20 defensas consecutivas del título de peso mediano, fue elegido para Canastota en su primer año en la boleta de votación por miembros de la Asociación de Escritores de Boxeo de América y un panel de historiadores internacionales del boxeo.
Tuvo una foja de 42 victorias, dos derrotas y un empate, con 37 nocauts. Después de conquistar su primer cetro en 2010 en su pelea 19, se mantuvo como campeón en las 160 libras hasta que el mexicano Saúl Canelo Álvarez lo superó en 2018 en su segundo enfrentamiento. Las 20 defensas consecutivas igualaron el récord de la división establecido por Bernard Hopkins.
“Este es el mayor honor en el boxeo y la última pieza del rompecabezas en mi carrera. Estoy orgulloso de tener un legado en la disciplina”, declaró.
Triple G empató con Álvarez en su primer combate y perdió ante el jalisciense en un desafío por el título de peso supermediano en su última pelea en 2022 después de recuperar la corona de peso mediano.
Medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 2004, fue elegido el mes pasado presidente de World Boxing, la organización que busca organizar los torneos olímpicos en los Juegos de Los Ángeles 2028.
