Buscan implementar un sistema que ayude directamente a los silbantes antes de acudir al VAR.

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. a11

Washington. La FIFA sopesa la introducción de nuevas tecnologías de arbitraje y normas más estrictas de cronometraje en la Copa de 2026, toda vez que busca aprovechar las pruebas realizadas en el Mundial de Clu-bes de este año en Estados Unidos, indicó Johannes Holzmueller, director de innovación del organismo, antes del sorteo del certamen que se realizará hoy.

Mencionó que el ente rector del balompié quiere ampliar el uso de un sistema de cámaras corporales para árbitros y una versión avanzada del fuera de juego semiautomatizado.

“Queremos aprovechar el éxito del Mundial de Clubes, donde probamos la cámara corporal para árbitros”, dijo Holzmueller.

Añadió que el sistema transmite imágenes a la televisión en directo y a las pantallas gigantes de los estadios para mostrar a los espectadores “lo que el árbitro vio en esos momentos cruciales. Es algo que queremos llevar adelante. Pero claro, hasta ahora era una prueba. Tenemos que conseguir las aprobaciones para poder llevarlo también al Mundial de 2026”.