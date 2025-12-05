De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. a11

En medio de los múltiples ataques de Israel en la franja de Gaza, la selección de futbol de Palestina logró ayer una hazaña más en la Copa Árabe de la FIFA, que se disputa en Qatar, tras remontar y rescatar un valioso empate 2-2 ante su similar de Túnez, con lo que quedó a sólo un paso de los cuartos de final y se mantuvo invicta en el certamen, luego de debutar con un triunfo por 1-0 sobre el equipo anfitrión.

Más allá del resultado positivo, el cual dejó a Palestina (número 96 del ranking FIFA) de líder del Grupo A, con cuatro puntos, el equipo volvió a demostrar su competitividad y fortaleza, pues una vez más no se dejó amedrentar por una selección que en el papel lucía mucho más poderosa, como lo es Túnez, que ocupa el puesto 40 en la clasificación mundial, y que, con este resultado, se colocó en la tercera posición del sector, con sólo una unidad.

El veterano Amor Layouni abrió el marcador (1-0) para los tunecinos al minuto 16 con un zurdazo desde muy cerca del marco, tras conectar un tiro de esquina, mientras Firas Chaouat amplió la ventaja (2-0) al 51 al aprovechar un pase de Mohamed Ben Romdhane.

Con ambas anotaciones, parecía que Túnez se llevaría el triunfo de una forma cómoda; sin embargo, empezó a cometer una serie de imprecisiones que le dieron vida a Palestina, la cual supo capitalizar la situación al cambiar rápidamente el ritmo de juego para tratar de darle la vuelta al marcador.

De esta manera, los palestinos lograron recortar distancias al 61, por conducto de Hamed Hamdan, quien, luego de una desconcentración de la defensa tunecina, se apoderó del balón y remató de pierna izquierda desde media distancia para poner el 2-1 en la pizarra.