Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. a10

A la espera de conocer a sus rivales para la inauguración del Mundial 2026, México comienza atraer los reflectores por el talento de la joya juvenil Gilberto Mora, quien es el único tricolor que fue considerado por el medio deportivo The Athletic dentro de 100 jugadores a seguir en el torneo.

Mora, quien con apenas 17 años de edad ya tiene experiencia en Primera División y con la selección, se encuentra en el lugar 97 de la lista del medio estadunidense, por lo que se espera que la Copa del Mundo sea una vitrina para impulsar la carrera del mediocampista de Xolos.

En la lista, el mexicano supera a los japoneses Kauroma Mitoma y Takefusa Kubo, así como al brasileño Matheus Cunha.

La lista de los talentos a seguir es liderada por el francés Kylian Mbappé, quien buscará la revancha tras caer en la final de Qatar 2022, seguido del noruego Erling Haaland, de los españoles Lamine Yamal y Pedri, los británicos Harry Kane y Jude Bellingham, el brasileño Vinicius Jr, el belga Kevin de Bruyne, así como el veterano Lionel Messi.

Mora se perfila para ser parte del Tricolor dirigido por Javier Vasco Aguirre, que tendrá la encomienda de alcanzar los cuartos de final por segunda vez en su historia después de haberlo logrado en la edición de México 1986, en la cual aún competían sólo 24 selecciones, la mitad de los clasificados ahora.

Al ver los posibles adversarios de México para la inauguración de la Copa 2026, entre los que se encuentran Noruega, Egipto y Paraguay, el técnico Raúl Potro Gutiérrez sólo pide “que nos toque un rival a modo” para que el Tricolor tenga un destacado debut en su tercer Mundial en casa.