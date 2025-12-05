▲ Los fanáticos del futbol disfrutan del ambiente afuera del Kennedy Center, en Washington, que este viernes acaparará las miradas del mundo en lo que será el arranque de la Copa 2026. Foto Ap

Con la influencia de Donald Trump para elegir el escenario e incluso restringir visas a federativos, el sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo hoy bajo un minucioso operativo de seguridad en el Kennedy Center, de Washington. El mandatario estadunidense coincidirá en el acto con la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El sorteo definirá los partidos de la fase de grupos de la primera Copa del Mundo que tendrá 48 selecciones. Sin embargo, el calendario de los encuentros, así como las sedes, se darán a conocer hasta mañana, pues se considerarán los contextos políticos y geográficos de cada participante.

Las peticiones de Trump comenzaron desde la elección de la sede del sorteo, pues en un principio estaba previsto que se llevara a cabo en Las Vegas, donde se realizó en el Mundial de 1994, el único que hasta ahora había organizado Estados Unidos. Sin embargo, el magnate solicitó trasladar la ceremonia a Wa-shington por el simbolismo político al ser la capital del país, aun cuando esa localidad no está dentro de la lista de ciudades sede para el torneo.

Así, fue elegido el Kennedy Center, un complejo cultural de ballet, ópera y producciones teatrales, y el cual se ubica a sólo 15 minutos de la Casa Blanca.

El inmueble también será el escenario donde se espera que Trump reciba el recién creado Premio FIFA de la Paz, aun cuando el republicano se ha caracterizado por una gestión discriminatoria y por respaldar a Israel en el genocidio contra Gaza.

Si bien el jueves aún rodeaba un ambiente de tranquilidad al recinto, se esperaba que para hoy se implementen grandes operativos de seguridad, pues asistirán los mandatarios de los tres países organizadores, así como representantes de cada selección ya clasificada.

La asistencia de los federativos de los países que han conseguido su boleto también desató revuelo; en un inicio Irán anunció que no asistiría al sorteo debido a que Estados Unidos negó las visas a varios de sus directivos, entre ellos el presidente de la Federación de Futbol iraní, Mehdi Taj. No obstante, de último minuto revirtió su decisión e informó que se presentaría el entrenador Amir Ghalenoei, así como otras dos personas que forman parte de su comité futbolístico.