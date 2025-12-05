De la Redacción

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 5

Setenta y dos ciudades de 46 países –entre ellas Chihuahua y Culiacán– fueron integradas a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), debido a su compromiso con el derecho a la educación a escala local.

Esta organización está conformada por comunidades en las que el aprendizaje se incluye en la vida cotidiana a través de escuelas, centros de trabajo, bibliotecas, hogares y espacios públicos. Asimismo, uno de sus propósitos es crear oportunidades para todos: proporcionar alfabetización a quienes no pudieron acceder a ella durante la infancia, capacitar a ciudadanos de todas las edades para desenvolverse, así como fomentar la mentalidad emprendedora.

Stefania Giannini, subdirectora general de Educación de la Unesco, detalló que las localidades que se sumaron al programa redefinen “el concepto de aprendizaje convirtiendo cada calle, biblioteca, lugar de trabajo, museo y hogar en un espacio para el conocimiento y la innovación. Al hacer de la educación una prioridad, desde la primera infancia hasta la edad adulta, estas ciudades empoderan a las personas y abren oportunidades para todos”.