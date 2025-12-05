El disco, dirigido por Scott Yoo, incluye piezas de Ana Lara, Marcela Rodríguez, Georgina Derbez, Hilda Paredes y Andrea Chamizo
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 5
Tras dos años de producción y grabación, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), dirigida por Scott Yoo, estrenó ayer New Orchestral Music from Mexico (Nueva música orquestal de México), publicado por Mode Records.
Se trata del primer material discográfico dedicado exclusivamente a la creación sinfónica de autoras nacionales en la historia del grupo.
El álbum consta de cinco pistas de Ana Lara, Marcela Rodríguez, Georgina Derbez, Hilda Paredes y Andrea Chamizo, como anunció La Jornada (https://acortar.link/ZAS7OI).
La presentación se realizó en una conferencia de prensa en la sala 6 de la Cineteca Nacional de las Artes de Chapultepec, a la cual asistieron las creadoras, acompañadas por las titulares de Cultura federal y local, Claudia Curiel de Icaza y Ana Francis López, en ese orden, además de Dalí Estrada, directora operativa de la OFCM e integrantes de esa agrupación.
“Hacía más de 20 años que la OFCM no grababa un disco; qué mejor que hacerlo hoy en compañía de prestigiosas compositoras. Queremos visibilizar la música nacional, y sobre todo la hecha por mujeres. No es fácil destacar en un mundo en el que la mayoría de los creadores y directores son varones, pero ellas lo han logrado y han ayudado a otras generaciones a hacerlo”, comentó Curiel de Icaza.
El álbum se compone de las piezas Cuando caiga el silencio, de Ana Lara; Tríptico, de Marcela Rodríguez; Recordare, de Hilda Paredes; De las tinieblas la luz, de Georgina Derbez, y Sigue siendo arena, de Andrea Chamizo.
En sus dedicatorias, Ana Lara aseguró: “fue un placer trabajar con la OFCM. Agradezco mucho a Marcela, quien nos convocó, y a Hilda, que propuso el proyecto a Mode Records, y de los detalles de la portada, a mi hermana Magali, quien proporcionó la imagen”.
Marcela Rodríguez dijo: “creo que quedaron representadas todas las generaciones. Yo soy de las más viejitas, pero veamos a Andrea, que es de las más recientes; estamos aquí cuatro generaciones de mujeres participando en la música.
“Cuando yo era joven había cuatro o cinco compositoras en todo México, pero hoy somos entre 60 y 70, y ahora eso nos permite ya no hablar de mujeres ni de hombres, sino de que todos somos músicos.”
Hilda Paredes, sostuvo: “es muy especial armar un proyecto en el lugar donde está mi corazón. No importa cuánto tiempo lleve fuera de México. Quiero retroalimentación de mis connacionales y me siento muy agradecida por formar parte de esta historia”.
En tanto, Georgina Derbez citó una nota de obra realizada por el especialista Juan Arturo Brennan, colaborador de este diario. Su pieza está basada en el paso de la muerte a la vida plasmada en el Evangelio del apóstol Juan.
Por último, Andrea Chamizo aseguró: “esta pieza fue para mí como un autorretrato; me gustó mucho el juego del reloj de arena, al cual das la vuelta y el pasado se vuelve futuro y viceversa. La comencé en 2018, y cuando me enteré de que iba a ser grabada por una orquesta, me puse muy feliz. Estoy muy contenta”.
Las pistas fueron grabadas por Erdo Groot, uno de los ingenieros de audio para música de cámara y orquesta más reconocidos a escala internacional, quien las adaptó para los formatos estéreo y Dolby Atmos.
New Orchestral Music from Mexico puede escucharse en la página de Mode Records, y en las plataformas Apple Music, Amazon Music, Tidal Vibes, Claro Música, Bandcamp y otras. La versión en físico está disponible a partir del lunes en el sitio de la productora.