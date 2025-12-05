▲ Desde la izquierda: Georgina Derbez, Marcela Rodríguez, Claudia Curiel, Ana Francis López, Andrea Chamizo y la directora operativa de la OFCM, Dali Estrada. Foto Yazmín Ortega

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 5

Tras dos años de producción y grabación, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), dirigida por Scott Yoo, estrenó ayer New Orchestral Music from Mexico (Nueva música orquestal de México), publicado por Mode Records.

Se trata del primer material discográfico dedicado exclusivamente a la creación sinfónica de autoras nacionales en la historia del grupo.

El álbum consta de cinco pistas de Ana Lara, Marcela Rodríguez, Georgina Derbez, Hilda Paredes y Andrea Chamizo, como anunció La Jornada (https://acortar.link/ZAS7OI).

La presentación se realizó en una conferencia de prensa en la sala 6 de la Cineteca Nacional de las Artes de Chapultepec, a la cual asistieron las creadoras, acompañadas por las titulares de Cultura federal y local, Claudia Curiel de Icaza y Ana Francis López, en ese orden, además de Dalí Estrada, directora operativa de la OFCM e integrantes de esa agrupación.

“Hacía más de 20 años que la OFCM no grababa un disco; qué mejor que hacerlo hoy en compañía de prestigiosas compositoras. Queremos visibilizar la música nacional, y sobre todo la hecha por mujeres. No es fácil destacar en un mundo en el que la mayoría de los creadores y directores son varones, pero ellas lo han logrado y han ayudado a otras generaciones a hacerlo”, comentó Curiel de Icaza.

El álbum se compone de las piezas Cuando caiga el silencio, de Ana Lara; Tríptico, de Marcela Rodríguez; Recordare, de Hilda Paredes; De las tinieblas la luz, de Georgina Derbez, y Sigue siendo arena, de Andrea Chamizo.

En sus dedicatorias, Ana Lara aseguró: “fue un placer trabajar con la OFCM. Agradezco mucho a Marcela, quien nos convocó, y a Hilda, que propuso el proyecto a Mode Records, y de los detalles de la portada, a mi hermana Magali, quien proporcionó la imagen”.