▲ En su discurso, Trías habló de cómo las mujeres escritoras se reapropian de los lugares asignados en la literatura. Foto Arturo Campos Cedillo

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 4

Guadalajara, Jal., La escritora Fernanda Trías (Montevideo, 1976) recibió la noche del miércoles el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En su discurso de recepción, la narradora dijo que escribir es, ante todo, buscar la palabra exacta, y “sabemos que la precisión está en el lirismo.

“Trabajar la opacidad, el pliegue en el lenguaje e incluso la lentitud, es hoy un gesto de resistencia contra –siempre contra– ciertas lógicas de nuestra época capitalista que destacan como un valor la prosa económica, efectiva, sin adornos, veloz. Pero la literatura no es la bolsa de valores, ni la gerencia de una empresa”, expresó en su discurso tras recibir el reconocimiento por su novela El monte de las furias.

“Ante estas lógicas que quieren regular la manera en que deberíamos escribir e imaginar, la elaboración poética se convierte en un imperativo. No todo es parafraseable, canjeable, remplazable. No todo llega listo para traducirse al formato televisivo. El lenguaje no es un simple vehículo para contar una historia, así como un río no es un recurso y un bosque no es materia prima. Las palabras traen colgando muchas cosas”, agregó.

Desde que en 1993 se instituyó el premio Sor Juana, Trías es la primera escritora en obtenerlo en dos ocasiones, luego de que también fue galardonada en 2021 por su novela Mugre rosa.

Esta vez centró su discurso en cómo las escritoras se reapropian de los lugares asignados en la literatura y dan al lenguaje una vuelta de tuerca, lo que genera incomprensión y molestia “en aquellos que nos leen arrebujados en la comodidad de sus amplios espacios o columnas de poder.

“Me alegro mucho cada vez que incomoda a las personas correctas. Me reafirma que voy por el buen camino, que es el de abrir mi ruta a golpe de machete, pero un machete cuyo filo es la palabra.”