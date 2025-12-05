Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 3
Guadalajara, Jal., El escritor y periodista Martín Caparrós (Buenos Aires, 29 de mayo de 1957) canceló su asistencia al encuentro editorial internacional que se desarrolla en la capital de Jalisco, donde recibiría el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
El año pasado, el autor de Antes que nada anunció que padece esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, lo cual resulta en la pérdida del control muscular voluntario.
Poco antes del inicio de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, a finales de noviembre, Caparrós, consciente de su estado físico, informó a la UdeG que esos problemas de salud le impedían asistir al paraninfo de la institución educativa este 4 de diciembre, donde, bajo los murales de José Clemente Orozco, recibiría el doctorado por su trayectoria periodística y la literaria.
En una sesión realizada en octubre pasado, el Consejo General Universitario (CGU), máximo órgano de gobierno de la UdeG, se tomó el acuerdo de otorgar el doctorado honoris causa a Caparrós, además de similares distinciones al cantautor catalán Joan Manuel Serrat, al escritor cubano Leonardo Padura y al arquitecto suizo Peter Zumthor.
En el caso del narrador y ex guerrillero de las FAR en Argentina, cuando tenía 16 años, su reconocimiento fue promovido por el campus de la Ciénega de la UdeG, sede de la primera facultad de periodismo de la red universitaria, para distinguir su “contribución al periodismo narrativo y a la literatura contemporánea”.