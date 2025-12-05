Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 3

Guadalajara, Jal., El escritor y periodista Martín Caparrós (Buenos Aires, 29 de mayo de 1957) canceló su asistencia al encuentro editorial internacional que se desarrolla en la capital de Jalisco, donde recibiría el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El año pasado, el autor de Antes que nada anunció que padece esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, lo cual resulta en la pérdida del control muscular voluntario.

Poco antes del inicio de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, a finales de noviembre, Caparrós, consciente de su estado físico, informó a la UdeG que esos problemas de salud le impedían asistir al paraninfo de la institución educativa este 4 de diciembre, donde, bajo los murales de José Clemente Orozco, recibiría el doctorado por su trayectoria periodística y la literaria.