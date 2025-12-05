▲ El Inbal celebró ayer al teórico marxista y crítico de arte, quien “nunca ha dejado de increpar, preguntar, polemizar y, sobre todo, acompañar”. Foto Roberto García Ortiz

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 2

Con el puño en alto y una voz que conserva la potencia de la convicción y coherencia, Alberto Híjar Serrano cerró su intervención en el homenaje por sus nueve décadas de vida. La frase “¡Hasta la victoria siempre!” resonó contundente en el aula magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) celebró ayer no sólo a un teórico marxista y crítico de arte fundamental, sino a un “hombre que nunca ha dejado de increpar, preguntar, polemizar y, sobre todo, acompañar”, como definió Alejandra de la Paz, directora de esa institución.

“Gracias, maestro, por recordarnos que reflexionar es siempre un acto de valentía”, agregó.

El tributo, titulado Alberto Híjar 90: Arte, lucha y resistencia, organizado por el Centro Nacional de Investigación de Artes Plásticas (Cenidiap), reunió a decenas de camaradas, compañeros y discípulos. Fue un reconocimiento a una trayectoria que, según Alfredo Gurza, director de esa instancia, personifica la misión de la misma: pensar y ver el mundo de otro manera.

Tras recibir un diploma por su “destacada trayectoria e invaluable aportación”, Híjar, de figura erguida y lucidez desafiante, hizo un balance. “Noventa años ya son muchos, sigue el centenario, pero en lo que resta, seguiremos adelante”, afirmó.

Enseguida, volvió al centro de su batalla intelectual: “¡La teoría, compañeros, la teoría!” Instó a no reducir la historia a una acumulación de datos y a la elaboración de tarjeteros, archivos y carpetas: “Se trata de hacer de la investigación un instrumento de transformación política”.

Sostuvo que “si la investigación no procura la crítica histórica, pues mejor para el Estado, para tapar todas sus debilidades y todas sus porquerías”. En contraposición, agregó, “si la investigación histórica contribuye a advertir la historia compleja de la praxis estética de un país, en un continente, en un mundo tan lleno de contradicciones, pues bienvenida sea”.

La memoria viva de la lucha armada

En una segunda intervención, al concluir las dos mesas que conformaron esta jornada-homenaje, Híjar evidenció una omisión en el coloquio: la lucha armada. “Esto tendría que ser fundamental para mi vida”, declaró, y relató su participación en las Fuerzas de Liberación Nacional, su secuestro y tortura en febrero de 1974 en el “sitio infame” conocido como Círculo Morelia.

Después, se dirigió a los participantes en el homenaje a manera de agradecimiento y para hacer un llamado a la acción. “Todo esto que ustedes han puesto de manifiesto tendríamos que hacerlo activo”, apremió, pidiendo recordar la lucha armada como “impulso a la cultura popular revolucionaria”.