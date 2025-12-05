En el aula magna José Vasconcelos del Cenart resonó el grito “¡Hasta la victoria siempre!”, en sus 90 años // La hija del filósofo anunció un proyecto editorial y un documental
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 2
Con el puño en alto y una voz que conserva la potencia de la convicción y coherencia, Alberto Híjar Serrano cerró su intervención en el homenaje por sus nueve décadas de vida. La frase “¡Hasta la victoria siempre!” resonó contundente en el aula magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes (Cenart).
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) celebró ayer no sólo a un teórico marxista y crítico de arte fundamental, sino a un “hombre que nunca ha dejado de increpar, preguntar, polemizar y, sobre todo, acompañar”, como definió Alejandra de la Paz, directora de esa institución.
“Gracias, maestro, por recordarnos que reflexionar es siempre un acto de valentía”, agregó.
El tributo, titulado Alberto Híjar 90: Arte, lucha y resistencia, organizado por el Centro Nacional de Investigación de Artes Plásticas (Cenidiap), reunió a decenas de camaradas, compañeros y discípulos. Fue un reconocimiento a una trayectoria que, según Alfredo Gurza, director de esa instancia, personifica la misión de la misma: pensar y ver el mundo de otro manera.
Tras recibir un diploma por su “destacada trayectoria e invaluable aportación”, Híjar, de figura erguida y lucidez desafiante, hizo un balance. “Noventa años ya son muchos, sigue el centenario, pero en lo que resta, seguiremos adelante”, afirmó.
Enseguida, volvió al centro de su batalla intelectual: “¡La teoría, compañeros, la teoría!” Instó a no reducir la historia a una acumulación de datos y a la elaboración de tarjeteros, archivos y carpetas: “Se trata de hacer de la investigación un instrumento de transformación política”.
Sostuvo que “si la investigación no procura la crítica histórica, pues mejor para el Estado, para tapar todas sus debilidades y todas sus porquerías”. En contraposición, agregó, “si la investigación histórica contribuye a advertir la historia compleja de la praxis estética de un país, en un continente, en un mundo tan lleno de contradicciones, pues bienvenida sea”.
La memoria viva de la lucha armada
En una segunda intervención, al concluir las dos mesas que conformaron esta jornada-homenaje, Híjar evidenció una omisión en el coloquio: la lucha armada. “Esto tendría que ser fundamental para mi vida”, declaró, y relató su participación en las Fuerzas de Liberación Nacional, su secuestro y tortura en febrero de 1974 en el “sitio infame” conocido como Círculo Morelia.
Después, se dirigió a los participantes en el homenaje a manera de agradecimiento y para hacer un llamado a la acción. “Todo esto que ustedes han puesto de manifiesto tendríamos que hacerlo activo”, apremió, pidiendo recordar la lucha armada como “impulso a la cultura popular revolucionaria”.
Fiel a ese sentido del humor que tanto fue resaltado en el acto, cerró a manera de despedida: “no me queda más que agradecer profundamente este homenaje. Por fortuna importa más todo lo que ustedes hablaron de las luchas populares, de la cultura revolucionaria. Importa más que el homenaje a 90 años, que ya son muchos. De modo que ya con ésta me despido, y no sigue la canción, pero pronto doy la vuelta en un viaje sin retorno. Gracias”.
Moderadora de la segunda mesa, su hija, Cristina Híjar, ofreció la clave para entender la coherencia entre vida y pensamiento de este luchador y activista. Explicó que la consigna “todas las formas de lucha” ha orientado su camino, donde lo estético y lo político son inseparables.
Destacó su método de rescatar lo “aparentemente insignificante” de la historia oficial para tejer conexiones reveladoras, y evocó una frase toral de su padre: “la memoria por sí sola es nostalgia llorosa; organizada para sostener la lucha es garantía de victoria”.
La también investigadora adelantó que en enero se presentarán los tres tomos de un proyecto editorial que reúne los escritos periodísticos del filósofo, así como un documental realizado por el Cenidiap. Asimismo, recordó que desde el 26 de noviembre y hasta el 15 de febrero se presenta en la galería Espacio Alternativo del Cenart la exposición Alberto Híjar 90: Arte, lucha y resistencia.
La periodista Gloria Muñoz, directora de Desinformémonos y colaboradora de La Jornada, retrató al Híjar militante que ella conoció “en una marcha, por supuesto”. Lo describió como un “escudo ético” en las instalaciones de los antimonumentos colocados en Paseo de la Reforma y Zócalo, de los cuales él siempre ha explicado su naturaleza colectiva.
“El Híjar que conozco no sabe callar. Cuestiona y critica frontal y enérgicamente”, dijo al enumerar su presencia constante en las luchas y movimientos sociales de la década reciente, como el de las madres buscadoras o el de las feministas. Con emoción, dirigió al nonagenario un elogio: “cuando yo sea joven, quiero ser como usted”.
En la primera mesa del homenaje, La praxis estética, Luis Rius, Miguel Ángel Esquivel, Ezequiel Maldonado y Alfredo Gurza delinearon las aportaciones teóricas de Alberto Híjar, a quien consideraron el filósofo más importante de América Latina de la segunda mitad del siglo XX.
En tanto que en la segunda, La lucha por la memoria, la verdad y la justicia, Concepción Álvarez, Javier Contreras, Alberto Torres y Gloria Muñoz se refirieron a la acción social y política del maestro, ponderándolo como un hombre “siempre coherente y congruente” con sus palabras y actos.