▲ Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional capturó la imagen donde se observa el extremo sur del lago Titicaca. Foto cortesía de la NASA

Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 6

Madrid. Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional capturó una fotografía detallada del extremo sur del lago Titicaca, el cual está situado en la frontera entre Perú y Bolivia, informó la NASA.

La imagen muestra el lado peruano del lago, que se encuentra en el Altiplano de los Andes. La brillante superficie del agua del lago refleja la luz solar directamente hacia la cámara del astronauta, creando un fenómeno óptico conocido como reflejo o destello solar.

La zona más brillante (hacia la izquierda del centro) es donde es más fuerte el reflejo de la luz solar desde la superficie del agua hacia la cámara. Las áreas terrestres que suelen ser de color marrón oxidado se ven casi negras en esta escena debido a los ajustes en la exposición de la cámara del astronauta.

El destello solar expone detalles que proporcionan una vista única de los procesos que ocurren por encima y por debajo de la superficie del lago.

Las características sutiles en la superficie del agua se destacan por la cubierta de delgadas películas de aceites biogénicos, los cuales son aceites naturales que se encuentran comúnmente en los cuerpos de agua naturales.