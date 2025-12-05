▲ Cráter de impacto de un micrometeorito en una partícula de material del asteroide Bennu observada con un microscopio electrónico de barrido. Foto cortesía de NASA / Zia Rahman

Julia Musto

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 6

La NASA anunció el hallazgo de azúcares esenciales para la vida en la Tierra en muestras del asteroide Bennu, que data de hace 4 mil 600 millones de años.

A través de un análisis, los científicos descubrieron la presencia de glucosa –la principal fuente de energía del cuerpo humano– y de ribosa, un componente fundamental del ARN.

Este último descubrimiento es especialmente relevante: es la primera vez que se detecta ribosa en una muestra de origen extraterrestre.

Aunque estos compuestos no constituyen una prueba de vida fuera del planeta, la agencia espacial destacó que el hallazgo confirma algo clave: los ingredientes fundamentales para la química de la vida están ampliamente distribuidos en el sistema solar.

Las muestras fueron recolectadas en 2020 por la nave Osiris-REx, durante su visita al asteroide Bennu, que tiene un diámetro aproximado de 500 metros. Posteriormente, la misión, que había despegado en 2016, culminó su regreso a la Tierra en 2023. Desde entonces, el material recuperado ha sido sometido a una rigurosa serie de pruebas y análisis.

Descubierto en 1999 por científicos de Nuevo México, Bennu–cuyo tamaño es comparable al del Empire State Building de Nueva York– se desplaza por el espacio a unos 260 millones de kilómetros de la Tierra, según la aplicación especializada The Sky Live.

Además, “las cinco nucleobases que forman tanto el ADN como el ARN, junto con fosfatos, ya se habían identificado en las muestras de Bennu traídas a la Tierra por Osiris-REx”, señaló Yoshihiro Furukawa, investigador de la Universidad de Tohoku, en Japón.

Ahora, con el hallazgo de ribosa, “Bennu contiene todos los componentes necesarios para formar la molécula de ARN”, agregó.

Por otra parte, a comienzos de este año, la NASA informó que había encontrado indicios de vida microbiana antigua en muestras procedentes de Marte.

La NASA señaló que el hallazgo de ribosa no fue inesperado, ya que este azúcar había sido detectado anteriormente en meteoritos recuperados en la Tierra en 2019.

Sin embargo, la ausencia de desoxirribosa –un componente clave del ADN– también generó sorpresa, debido a lo que podría revelar sobre los orígenes de la vida.