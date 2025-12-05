Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 37
Cuatro diputados, que en su momento dijeron “comulgar, concordar y compartir la ideología” del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), renunciaron a ese instituto político para unirse al grupo mayoritario de Morena en el Congreso capitalino.
Se trata de Juan Rubio Gualito, Víctor Varela, Israel Moreno e Iliana Ivon Sánchez, quienes el año pasado pidieron al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que les respetara el siglado del PVEM, con lo que el órgano electoral asignó más diputados plurinominales a Morena y con ello logró la mayoría constitucional.
En sus misivas, redactadas igual, los cuatro señalaron que su salida responde a una “valoración personal y política” de su desempeño legislativo, y formalizaron su integración a la bancada de Morena. A su vez, la diputada Paula Pérez renunció a Morena y se pasó al PVEM, con lo que el Verde Ecologista continúa siendo la tercera fuerza política en el Congreso local.
Diputada Xóchitl Bravo defiende el chapulineo
El chapulineo, como calificó la oposición, fue rechazado por el PAN y el PRI, al recordar que la ley y el reglamento del Congreso prohíbe expresamente que ninguna persona podrá cambiar de grupo parlamentario. Pero la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, argumentó el derecho constitucional de libre asociación, por lo que los retó a dirimir el asunto en tribunales: “No le tenemos miedo a absolutamente nada”.
En conferencia de prensa posterior, el líder del Verde, Jesús Sesma, aseguró que respeta las renuncias de los diputados, pero reconoció su mea culpa, y advirtió que en 2027 será mas cuidadoso respecto de sus alianzas políticas, no sin antes aclarar que seguirá respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno Clara Brugada hasta 2030.
Formalizan comisión que investigará actos del 15N
Ayer por la tarde, la Junta de Coordinación Política aprobó la creación de una comisión especial que investigue los actos de violencia durante la marcha de la generación Z, la cual será presidida por la líder de la bancada, Xóchitl Bravo, y contará con la representación de todas las bancadas.
La comisión deberá entregar informes al pleno y “actuar con estricta observancia de la legalidad, imparcialidad, objetividad y respeto”, según el acuerdo que deberá ser aprobado por el pleno.