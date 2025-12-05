Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 37

Cuatro diputados, que en su momento dijeron “comulgar, concordar y compartir la ideología” del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), renunciaron a ese instituto político para unirse al grupo mayoritario de Morena en el Congreso capitalino.

Se trata de Juan Rubio Gualito, Víctor Varela, Israel Moreno e Iliana Ivon Sánchez, quienes el año pasado pidieron al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que les respetara el siglado del PVEM, con lo que el órgano electoral asignó más diputados plurinominales a Morena y con ello logró la mayoría constitucional.

En sus misivas, redactadas igual, los cuatro señalaron que su salida responde a una “valoración personal y política” de su desempeño legislativo, y formalizaron su integración a la bancada de Morena. A su vez, la diputada Paula Pérez renunció a Morena y se pasó al PVEM, con lo que el Verde Ecologista continúa siendo la tercera fuerza política en el Congreso local.

Diputada Xóchitl Bravo defiende el chapulineo

El chapulineo, como calificó la oposición, fue rechazado por el PAN y el PRI, al recordar que la ley y el reglamento del Congreso prohíbe expresamente que ninguna persona podrá cambiar de grupo parlamentario. Pero la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, argumentó el derecho constitucional de libre asociación, por lo que los retó a dirimir el asunto en tribunales: “No le tenemos miedo a absolutamente nada”.