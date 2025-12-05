Sandra Hernández García

Al no alcanzar el quorum mínimo de comisionados para sesionar, el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info) dejará de operar a partir del 12 de diciembre, por lo que la ciudadanía no podrá presentar demandas ante una eventual inconformidad relacionada con una solicitud de información o incluso por falta de respuesta de los entes obligados.

Los comisionados María del Carmen Nava y Julio César Bonilla concluirán sus labores en esa fecha, por lo que la presidenta, Laura Enríquez, no podrá sesionar para resolver los recursos de revisión que se interponen en caso de negativa de acceso o declaratoria de inexistencia de información, clasificación de la información como reservada o confidencial, cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato incomprensible y por incumplimiento de tiempos de entrega o falta de respuesta, entre otros.