De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 37

Nora Arias, presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, pidió a consejeros del Instituto Electoral local (IECM) acatar la resolución del Tribunal Electoral capitalino, que solicita analizar la documentación del registro del partido a nivel local.

Aun cuando existe una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con folio SUP/REC/17/2025, que refiere que Arias no cuenta con personalidad jurídica ni legitimación para registrar al PRD en la capital, la también diputada señaló que existe otra sentencia que reconoce la formación de lo que ella llama “nuevo partido” de nombre “PRD Ciudad de México”. Sostuvo que este instituto político “es diferente” al PRD nacional.

Hasta el momento, el IECM no ha entregado las prerrogativas al partido debido a que, según fuentes del órgano, no existe una orden jurisdiccional expresa para que sean entregados los recursos de este año, que ascienden a más de 38.9 millones de pesos.