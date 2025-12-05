Elba Mónica Bravo

Más de 104 fallas y retrasos de trenes han ocurrido en las líneas A, B, 1, 2, 3, 9 y 12 del Metro desde que Adrián Rubalcava asumió la dirección del Sistema de Transporte Colectivo (STC), el 6 de mayo pasado, a la fecha, los cuales están relacionados con el suministro de energía, inundaciones, rupturas de catenarias, postes, mecanismos en el cierre de puertas y por el sistema de modo de conducción.

Las interrupciones en el servicio han llevado a que los usuarios sean desalojados de los convoyes en los andenes de las diversas estaciones, en medio de los túneles sin luz, con lo que los pasajeros encienden las lámparas de celulares para tratar de caminar en medio de la oscuridad.

Los pasajeros también han transitado a cielo abierto, bajo la lluvia y en zonas inundadas, como en la estación terminal La Paz de la Línea A.

Suicidios y el rescate de animales, como el del perro la tarde del pasado miércoles en la interestación Ciudad Deportiva-Velódromo de la línea 9, así como el de Cami –perrita nombrada así porque caminó en las vías desde la estación Portales hasta la terminal Cuatro Caminos de la línea 2, que provocó retrasos de más de dos horas a los usuarios, han sido parte de las interrupciones en los siete meses recientes.

El recuento se realizó sólo en dichas líneas, luego de que se solicitó información al área de comunicación social del STC la tarde del miércoles acerca del número de fallas totales en las 12 Líneas de enero pasado a la fecha; sin embargo, al cierre de la edición no emitió una postura.

La tarde de ayer se sumaron las averías en dos trenes de la línea 3, con dirección a Universidad, de los cuales fueron desalojados los usuarios en las estaciones Etiopía y Centro Médico, según relató un elemento de la Policía Bancaria e Industrial a cargo de la vigilancia en la estación Eugenia, lo que derivó en retrasos de más de dos horas; por la noche se registró un nuevo retraso por el rescate de una persona en las vías de la estación Hidalgo.

Por segundo día consecutivo, la línea A registró desperfectos por el retiro de un tren en la estación Acatitla, que fue llevado al taller La Paz, indicó el STC.

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, Emilio Pradilla Cobos, consideró que las fallas y retrasos están relacionadas con varios factores como la antigüedad del STC, falta de mantenimiento y la alta afluencia de pasajeros.

“El sistema requiere un mantenimiento muy intenso, y si a eso le añadimos las causas que vienen del asentamiento diferencial, tenemos un sistema que está en crisis”, expuso.

Al ser entrevistado alertó que en caso de que no se atiendan y resuelvan los problemas, la crisis del STC podría terminar en “accidentes permanentes en el Metro, cosa que no deseamos para los usuarios”, con lo que insistió en la necesidad de atender el sistema que ha demostrado que cumple con las necesidad de movilidad frente a otros servicios.

Los entrevistados ayer en la estación Balderas se quejaron de la falta de información, porque estuvieron varados más de media hora.

Con información de Grecia Rosas