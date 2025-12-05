Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 36

Los gobiernos de la Ciudad de México y de Barcelona firmaron un memorándum de entendimiento con el propósito de realizar de manera conjunta acciones y proyectos para impulsar la ciencia, innovación y educación. El documento signado por el secretario de Educación local, Pablo Moctezuma, y el alcalde catalán, Jaume Collboni, establece como principales áreas de colaboración el fortalecimiento de la red Ecos, promoción de eventos internacionales, intercambio de investigadores y ciencia ciudadana.