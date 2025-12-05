Rocío González Alvarado

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 36

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México confirmaron que este año no se permitirá la instalación de romerías en el Paseo de la Reforma, por lo que se propuso a los grupos indígenas y artesanos ocupar durante una semana, del 6 al 15 de diciembre, el Zócalo para que puedan expender sus productos.

Asimismo, anunció que partir de este viernes dará inicio el operativo Guadalupe-Reyes, para resguardar la integridad de los feligreses que comienzan a llegar a la Basílica de Guadalupe para festejar a la Virgen del Tepeyac el próximo 12 de diciembre.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que sostuvo una reunión con los liderazgos de los grupos de indígenas residentes en la Ciudad de México y habrá otra más con artesanos, con el fin de alcanzar acuerdos que les permitan instalarse en las mejores condiciones en la Plaza de la Constitución, una vez que concluya el evento de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Dijo que se trata de más de mil comerciantes artesanos que se instalarían en el Zócalo hasta el 15 de diciembre, y después se les ofrecerían otros espacios, para que continúen la romería, pero no sobre Paseo de la Reforma.