Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 36

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba considera iniciar acciones legales para recuperar y reinstalar las esculturas de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro en el jardín Tabacalera, retirados el pasado 16 de julio por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ante la falta de respuesta del gobierno de la ciudad al reclamo para que el conjunto escultórico Encuentro sea devuelto a la plaza.

En tanto, este jueves entregaron un escrito dirigido a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para reiterar su petición y manifestar su preocupación por el arrumbe de las piezas del escultor Óscar Ponzanelli en una bodega de la alcaldía, como exhibió en días pasados la misma Rojo de la Vega en un video y fotografías que difundió por sus redes sociales.

Integrantes del movimiento, entre ellos la diputada federal de Morena María Magdalena Rosales Cruz, presentaron el escrito, firmado por los comités de 25 entidades del país y del partido Morena, en el que resaltan la importancia de “mantener la memoria histórica no sólo del proceso revolucionario cubano, sino de la historia de México y la propia colonia Tabacalera”, así como de ambos personajes que lucharon por causas justas en Latinoamérica y el mundo.