Enciende la Navidad el Zócalo
Foto Elba Mónica Bravo
Periódico La Jornada
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 35

El primer mosaico con 7 mil 614 luces LED con figuras de nochebuenas, estrellas y la frase Feliz Navidad fue instalado por trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios frente al edificio de los arcos en la Plaza de la Constitución. Este 2025, la avenida 20 de Noviembre estará adornada con tres esferas gigantes con escarcha y luces, y en los inmuebles del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el edificio de gobierno y los arcos se colocarán nochebuenas, esferas y un farol. Ayer, decenas de visitantes se detenían para tomarse selfis.

