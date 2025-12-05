Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 35
Los gobiernos federal y de la Ciudad de México entregaron ayer viviendas y escrituras a 354 familias que fueron afectadas por el deslizamiento que hubo en septiembre de 2021 en el cerro del Chiquihuite.
En la ceremonia, transmitida vía remota en la mañanera del pueblo, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, dijo que “se está haciendo realidad un sueño; fueron reubicados por un momento tan difícil de riesgo. Hoy tienen escrituras. Los gobiernos de la transformación cumplen”.
Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, reconoció que “fue un proceso lento, complicado, nos tardamos un poco pero se logró la reubicación” de los afectados: 210 en Tlalnepan-tla y 144 en la Ciudad de México.
Las viviendas entregadas en la capital del país tienen 65 metros cuadrados y cuentan con todos los servicios en un predio de más de 3 mil metros cuadrados en la colonia Vasco de Quiroga, alcaldía Gustavo A. Madero.