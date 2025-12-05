Alma E. Muñoz y Alonso Urruti

Viernes 5 de diciembre de 2025

Los gobiernos federal y de la Ciudad de México entregaron ayer viviendas y escrituras a 354 familias que fueron afectadas por el deslizamiento que hubo en septiembre de 2021 en el cerro del Chiquihuite.

En la ceremonia, transmitida vía remota en la mañanera del pueblo, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, dijo que “se está haciendo realidad un sueño; fueron reubicados por un momento tan difícil de riesgo. Hoy tienen escrituras. Los gobiernos de la transformación cumplen”.