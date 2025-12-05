Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 35

Para el próximo año, el Gobierno de la Ciudad de México plantea condonar 100 por ciento de los adeudos del predial –incluidas multas y recargos–, a 834 mil propietarios de viviendas populares y pequeños negocios, quienes para obtener este beneficio sólo tendrán que pagar una cuota única especial y su boleta correspondiente a 2026.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, detalló que se trata de propiedades ubicadas en el rango del A al D, es decir, las que tienen un menor valor catastral. Para las viviendas, la cuota única será de mil pesos y para los negocios de 2 mil pesos.

Lo anterior, como parte de un plan de condonación de multas y recargos por adeudos en el impuesto del predial, agua e infracciones de tránsito no graves, que se incluyó en el Paquete Económico de 2026 que se discutirá en el Congreso capitalino.

El funcionario dijo que en el predial también se propone aplicar un descuento de 100 por ciento en multas y recargos en todos los rangos, sin importar el valor del predio, en apoyo de 2.4 millones de contribuyentes, quienes para obtener este beneficio deberán estar al corriente del pago de este impuesto en el ejercicio 2026.

En conferencia de prensa conjunta con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el funcionario explicó que también se aplicará una reducción de hasta 90 por ciento en los adeudos –incluidos los recargos–, por infracciones de tránsito no graves, es decir, no considera las relacionadas con invasión de carriles confinados del Metrobús o ciclovías, ni vinculadas a lesiones o delitos.