Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 35
Para el próximo año, el Gobierno de la Ciudad de México plantea condonar 100 por ciento de los adeudos del predial –incluidas multas y recargos–, a 834 mil propietarios de viviendas populares y pequeños negocios, quienes para obtener este beneficio sólo tendrán que pagar una cuota única especial y su boleta correspondiente a 2026.
El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, detalló que se trata de propiedades ubicadas en el rango del A al D, es decir, las que tienen un menor valor catastral. Para las viviendas, la cuota única será de mil pesos y para los negocios de 2 mil pesos.
Lo anterior, como parte de un plan de condonación de multas y recargos por adeudos en el impuesto del predial, agua e infracciones de tránsito no graves, que se incluyó en el Paquete Económico de 2026 que se discutirá en el Congreso capitalino.
El funcionario dijo que en el predial también se propone aplicar un descuento de 100 por ciento en multas y recargos en todos los rangos, sin importar el valor del predio, en apoyo de 2.4 millones de contribuyentes, quienes para obtener este beneficio deberán estar al corriente del pago de este impuesto en el ejercicio 2026.
En conferencia de prensa conjunta con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el funcionario explicó que también se aplicará una reducción de hasta 90 por ciento en los adeudos –incluidos los recargos–, por infracciones de tránsito no graves, es decir, no considera las relacionadas con invasión de carriles confinados del Metrobús o ciclovías, ni vinculadas a lesiones o delitos.
Respecto a los derechos de agua, expuso que se aplicará un descuento de 100 por ciento en multas y recargos, a quienes regularicen sus pagos por este servicio.
Destacó que se optó por no incrementar impuestos, sino aumentar la base contributiva, por lo que se están promoviendo los apoyos fiscales para la regularización en el pago de impuestos y derechos.
Acotó que todos los detalles de este plan de condonación se darán a conocer el próximo año, una vez aprobado el Paquete Económico en el Congreso capitalino.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, antes de viajar a Washington, Estados Unidos, para asistir al sorteo del Mundial de Futbol 2026, Brugada Molina hizo un llamado a los capitalinos a ponerse al corriente y aprovechar estos apoyos fiscales, luego de apuntar que el paquete presupuestario del próximo año considera más inversión en obra pública, sin subir impuestos y con menor deuda.
Puntualizó que los resultados positivos que permiten finanzas sanas en la ciudad son gracias al compromiso de las y los ciudadanos en el pago de impuestos.