Pago de refrendo debe hacerse en el primer trimestre
Se prevé duplicar el número de unidades registradas en la CDMX // Estiman recaudación total de $4 mil 582 millones
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 35
Para 2026, el subsidio a la tenencia vehicular se ampliará para automotores con valor de hasta 638 mil pesos, IVA incluido, con lo que se prevé duplicar el número de vehículos registrados en la Ciudad de México, de 150 mil a poco más de 300 mil unidades.
El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, explicó que para evitar que se hagan cálculos complejos con las depreciaciones se tomará en cuenta el valor factura del vehículo.
Con esta medida, incluida en el Código Fiscal, se espera recaudar 4 mil 582 millones de pesos por concepto total de tenencia –cifra mayor a los 4 mil 409 millones de pesos estimados para este año–, lo que no sólo va a permitir mejorar las finanzas públicas, sino también tener un mejor control y registro vehicular, y con ello mayor seguridad.
Detalló que este beneficio se podrá obtener al pagar 760 pesos del refrendo vehicular entre enero y marzo del próximo año, ya sea en las tesorerías, módulos de atención de la Secretaría de Movilidad o en las alcaldías.
Al presentar el paquete presupuestal de 2026, que asciende a 314 mil millones de pesos, 7.5 por ciento más que en 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que prácticamente se triplica el monto máximo del valor del vehículo para acceder al subsidio a la tenencia, al pasar de 250 mil a 638 mil pesos, IVA incluido.
Automovilistas que viven en la Ciudad de México han optado por registrar sus vehículos en los estados de México y de Morelos para evitar el pago de la tenencia en unidades con valor mayor a 250 mil pesos, y con ello también verificaban en esas entidades.
La licencia permanente
De Botton reiteró que se mantiene el programa de licencia permanente, con un costo de mil 500 pesos. Anticipó que se espera la emisión de un millón de licencias, adicionales al millón y medio de este año, lo que significará recursos del orden de mil 500 millones de pesos que se destinarán a un fideicomiso para mejorar la movilidad en la ciudad.
Por su parte, Brugada señaló que el presupuesto busca consolidar una política de austeridad republicana y transparencia presupuestaria, sin lujos ni privilegios en el gobierno, por lo que se decidió congelar el salario de los servidores públicos de alto nivel de la estructura y reducir, en términos reales, los gastos de operación.
En materia de inversión pública, precisó que se incrementará 55 por ciento, lo que significa más obras e infraestructura con una inversión de 58 mil millones de pesos.
Para las alcaldías, se propone un aumento de recursos de 7.5 por ciento, equivalente a más de 4 mil millones de pesos adicionales en relación con el gasto ejercido en 2025.