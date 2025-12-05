Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 35

Para 2026, el subsidio a la tenencia vehicular se ampliará para automotores con valor de hasta 638 mil pesos, IVA incluido, con lo que se prevé duplicar el número de vehículos registrados en la Ciudad de México, de 150 mil a poco más de 300 mil unidades.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, explicó que para evitar que se hagan cálculos complejos con las depreciaciones se tomará en cuenta el valor factura del vehículo.

Con esta medida, incluida en el Código Fiscal, se espera recaudar 4 mil 582 millones de pesos por concepto total de tenencia –cifra mayor a los 4 mil 409 millones de pesos estimados para este año–, lo que no sólo va a permitir mejorar las finanzas públicas, sino también tener un mejor control y registro vehicular, y con ello mayor seguridad.

Detalló que este beneficio se podrá obtener al pagar 760 pesos del refrendo vehicular entre enero y marzo del próximo año, ya sea en las tesorerías, módulos de atención de la Secretaría de Movilidad o en las alcaldías.

Al presentar el paquete presupuestal de 2026, que asciende a 314 mil millones de pesos, 7.5 por ciento más que en 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que prácticamente se triplica el monto máximo del valor del vehículo para acceder al subsidio a la tenencia, al pasar de 250 mil a 638 mil pesos, IVA incluido.