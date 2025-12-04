César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 35

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Aeroméxico realizaron un simulacro de emergencia a escala real, para evaluar sus respectivos planes en la materia, para agilizar sus procedimientos y tiempos de respuesta.

El ejercicio se realizó con la hipótesis de falla en una aeronave, luego de haber aterrizado y arribado a posición de desembarque, por lo que la tripulación informó a la torre de control de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), para activar los protocolos respectivos.

Para efectos del simulacro, la aerolínea activó sus procedimientos de atención a emergencias, la torre de control solicitó los apoyos requeridos a la administración del AICM y la comandancia general en el aeropuerto de la Agencia Federal de Aviación Civil ordenó ejecutar los procesos de acuerdo con el plan de emergencia de la terminal aérea.