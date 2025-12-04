Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 35
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Aeroméxico realizaron un simulacro de emergencia a escala real, para evaluar sus respectivos planes en la materia, para agilizar sus procedimientos y tiempos de respuesta.
El ejercicio se realizó con la hipótesis de falla en una aeronave, luego de haber aterrizado y arribado a posición de desembarque, por lo que la tripulación informó a la torre de control de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), para activar los protocolos respectivos.
Para efectos del simulacro, la aerolínea activó sus procedimientos de atención a emergencias, la torre de control solicitó los apoyos requeridos a la administración del AICM y la comandancia general en el aeropuerto de la Agencia Federal de Aviación Civil ordenó ejecutar los procesos de acuerdo con el plan de emergencia de la terminal aérea.
Asimismo, la unidad de Servicio de Extinción de Incendios (SEI) del aeropuerto capitalino, los servicios médicos del aeropuerto y los equipos de emergencias de la aerolínea, trabajaron de manera conjunta en la implementación de sus respectivos procedimientos.
El AICM señaló que este ejercicio permite a la aerolínea, a la administración aeroportuaria y demás instituciones vinculadas con los servicios aeroportuarios, poner en práctica sus protocolos y hacer los ajustes necesarios en los mismos para garantizar la seguridad en los traslados
La ejecución del simulacro no afectó las operaciones de aterrizajes, y despegue de aeronaves, ni alteró los vuelos de los pasajeros de la terminal aérea.