Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 35

Autoridades federales asestaron golpes a células delictivas de Los Cabrera-Sarabia, Beltrán Leyva, y del cártel de Sinaloa, durante los operativos realizados ayer en Chihuahua y Baja California. Dos de los 16 detenidos destacan por tener acusaciones en Estados Unidos.

En las operaciones participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.

En Chihuahua detuvieron a 11 integrantes de una célula delictiva, en la que se capturó a Roberto “N”, alias El 02, considerado por las autoridades federales como"principal generador de violencia" en los municipios de Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, además de ser uno de los probables responsable de confrontaciones en Ojinaga entre grupos antagónicos en la región.

Cuenta con una orden de extradición en proceso, y es un objetivo prioritario del Gobierno de México.