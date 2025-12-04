Dos de los detenidos, con órdenes de extradición a EU
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 35
Autoridades federales asestaron golpes a células delictivas de Los Cabrera-Sarabia, Beltrán Leyva, y del cártel de Sinaloa, durante los operativos realizados ayer en Chihuahua y Baja California. Dos de los 16 detenidos destacan por tener acusaciones en Estados Unidos.
En las operaciones participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.
En Chihuahua detuvieron a 11 integrantes de una célula delictiva, en la que se capturó a Roberto “N”, alias El 02, considerado por las autoridades federales como"principal generador de violencia" en los municipios de Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, además de ser uno de los probables responsable de confrontaciones en Ojinaga entre grupos antagónicos en la región.
Cuenta con una orden de extradición en proceso, y es un objetivo prioritario del Gobierno de México.
En el operativo también se aseguraron 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles barret, tres vehículos, diversos artefactos explosivos y un dron.
Mientras tanto, en Tijuana, Baja California, arrestaron a cinco integrantes de una célula delictiva, entre ellos Gustavo “N”, identificado como "principal generador de violencia en la región" y quien enfrenta cargos judiciales ante las autoridades de Estados Unidos por trasiego de droga.
También se incautaron nueve kilogramos y 330 pastillas de fentanilo, cinco armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y dos inmuebles.
Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y el procedimiento a seguir.