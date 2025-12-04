E

l vicio de las “fuentes anónimas” en la guerra de Estados Unidos contra Venezuela ha convertido la mentira en un santuario cómodo y rentable. Bien lo advirtió Montaigne hace siglos: “El deterioro de la verdad tiene miles de aspectos y un campo indefinido. Los pitagóricos afirman que el bien es cierto y finito; el mal, infinito e incierto”.

Leo con estupor que el problema para convencer a Nicolás Maduro de abandonar el poder es que sus “manejadores cubanos podrían ejecutarlo si cede a la presión estadunidense y renuncia”. La frase apareció hace una semana como filtración en un reporte de Axios (https://l1nq.com/51WRH), atribuida a funcionarios estadunidenses sin nombre ni rostro, y en cuestión de horas ya circulaba en portales, redes sociales y columnas como si se tratara de un hecho comprobado.

La conjetura es ya titular rotundo: Maduro “podría ser ejecutado por espías cubanos si deja el país”, “Estados Unidos cree que Cuba estaría dispuesta a asesinar a Nicolás Maduro si intenta escapar de Venezuela”. La hipótesis, nacida en la penumbra de una filtración anónima, se presentó ante la opinión pública como una pieza más del “realismo” geopolítico, cuando en realidad no había superado ni siquiera el umbral mínimo de la verificación.

El consejo editorial de The Wall Street Journal (https://l1nq.com/NZs8P) se hace eco de la narrativa y repite que el presidente venezolano “no es del todo dueño de su destino”, porque los aliados de La Habana condicionarían su supervivencia política. Ya nadie se acuerda de que todo esto proviene del gobierno más mentiroso de la historia reciente de Estados Unidos (no fue el diario Granma, sino The Washington Post Fact Checker el que contabilizó más de 30 mil afirmaciones falsas o engañosas de Donald Trump).

La fantasía homicida de los “espías cubanos” dispuestos a matar a Maduro cumple varias funciones muy concretas. En primer lugar, demoniza a Cuba y presenta a su gobierno no sólo como “régimen autoritario”, sino como estructura criminal capaz de eliminar a un dirigente extranjero a sangre fría. Ya no se trata únicamente de la vieja “troika de la tiranía” del ex consejero de seguridad John Bolton para referirse a Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino de presentar a los servicios de inteligencia cubanos como un aparato de sicariato internacional.