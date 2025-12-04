Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 17

Las unidades de inteligencia financiera de México y de Estados Unidos identificaron y sancionaron en una operación conjunta a un grupo de personas relacionadas con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua (TdA), entre las que se encuentra la actriz y modelo Jimena Romina Araya Rosita Navarro, informaron ambos organismos.

La organización Tren de Aragua fue considerada terrorista desde el inicio del gobierno del presidente Donald Trump.

En Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro acusó ayer a siete personas físicas y cuatro morales de brindar apoyo material, financiero o tecnológico al TdA, identificado internacionalmente como organización terrorista global especialmente designada, organización terrorista extranjera y organización criminal trasnacional.

Alerta en el sistema financiero

Derivado de las designaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), llevó a cabo acciones de coordinación nacional e internacional que incluyen la localización en México de uno de los señalados, su incorporación al listado de personas bloqueadas, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la emisión de alertas al sistema financiero y el trabajo conjunto con OFAC para corroborar empresas fantasma con actividad en el país, según informó la propia UIF.

“Bajo la presidencia de Donald Trump, los cárteles terroristas ya no pueden operar con impunidad en nuestras fronteras. Las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas de la red TdA han representado hace tiempo una grave amenaza para nuestra nación”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Operan en seis países

La SHCP expuso que el TdA mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, de drogas y extorsión. A su vez, ha sido utilizado como brazo criminal en esquemas de narcoterrorismo para intimidar y agredir a ciudadanos en Venezuela.