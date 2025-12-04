Actriz venezolana, entre ellos
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 17
Las unidades de inteligencia financiera de México y de Estados Unidos identificaron y sancionaron en una operación conjunta a un grupo de personas relacionadas con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua (TdA), entre las que se encuentra la actriz y modelo Jimena Romina Araya Rosita Navarro, informaron ambos organismos.
La organización Tren de Aragua fue considerada terrorista desde el inicio del gobierno del presidente Donald Trump.
En Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro acusó ayer a siete personas físicas y cuatro morales de brindar apoyo material, financiero o tecnológico al TdA, identificado internacionalmente como organización terrorista global especialmente designada, organización terrorista extranjera y organización criminal trasnacional.
Alerta en el sistema financiero
Derivado de las designaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), llevó a cabo acciones de coordinación nacional e internacional que incluyen la localización en México de uno de los señalados, su incorporación al listado de personas bloqueadas, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la emisión de alertas al sistema financiero y el trabajo conjunto con OFAC para corroborar empresas fantasma con actividad en el país, según informó la propia UIF.
“Bajo la presidencia de Donald Trump, los cárteles terroristas ya no pueden operar con impunidad en nuestras fronteras. Las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas de la red TdA han representado hace tiempo una grave amenaza para nuestra nación”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
Operan en seis países
La SHCP expuso que el TdA mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, de drogas y extorsión. A su vez, ha sido utilizado como brazo criminal en esquemas de narcoterrorismo para intimidar y agredir a ciudadanos en Venezuela.
“Su presencia se ha documentado en países como Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, a través de redes delictivas y estructuras empresariales utilizadas para facilitar y encubrir flujos ilícitos”, mencionó.
Sin dar a conocer el nombre, la Secretaría de Hacienda expuso que entre las personas designadas por la OFAC se encuentra una figura pública venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento, con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país.
“Fuentes abiertas señalan que mantendría relación cercana con un líder del grupo criminal, lo que en años anteriores habría deriva-do en apoyos logísticos a dicha estructura”, indicó la dependencia.
La OFAC, por su parte, precisó que se trata de Jimena Romina Araya Navarro Rosita, quien supuestamente ayudó al jefe del TdA, Héctor Rusthenford Niño Guerrero Flore, a escapar de la prisión de Tocorón en Venezuela en 2012”.
En febrero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos consideró al TdA organización de operaciones extranjeras y terrorista global especialmente designado, y en junio pasado la OFAC sancionó a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alto diri-gente del TdA.
“Estas acciones se enmarcan en la cooperación permanente entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y contribuyen a fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, desarticular estructuras utilizadas para el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero nacional e internacional frente a organizaciones criminales con alcance trasnacional”, concluyó la SHCP.