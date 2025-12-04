E

l primero de mayo de este año, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un anuncio decisivo en materia laboral. Comenzaríamos en nuestro país el proceso para reducir la semana de labores de 48 a 40 horas. Ese mismo día, la mandataria estableció con claridad que, como el resto de las grandes reformas emprendidas en la materia, tendría que ser el resultado de un amplio consenso construido a partir de la escucha, el diálogo abierto y la colaboración.

Para ello, nos instruyó al equipo de la Secretaría del Trabajo a organizar una serie de foros, de mesas de trabajo, a lo largo y ancho del país. Desde mediados de junio y hasta finales de noviembre pasados, en un periodo de cerca de cinco meses, se realizaron más de 40 mesas de trabajo con la participación de más de 2 mil representantes. En estos ejercicios de diálogo participaron trabajadoras y trabajadores, empresarias y empresarios, representantes sindicales, académicas y académicos, diversas autoridades y miembros de la sociedad civil, aportando cada sus conocimientos y perspectivas.

Como han probado las experiencias previas en otros países del mundo y los estudios elaborados por la Organización Internacional del Trabajo y múltiples especialistas, reducir la semana laboral trae un enorme beneficio para las y los trabajadores. Entre los beneficios están la disminución de la fatiga y de los accidentes laborales; un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral; menor riesgo de padecimientos de enfermedades del corazón; así como mejoras en el autocuidado, incluidos la alimentación, la activación física, el descanso y la socialización, entre otros.

Además, la reducción de la semana laboral también genera beneficios para las unidades económicas y para la economía en general, puesto que desencadena aumentos en la productividad y fortalece la cohesión social en los países donde la medida es instaurada.

Para garantizar los derechos de las y los trabajadores se establecerá la semana laboral de 40 horas a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo. Esta reducción de horas no implicará decrementos en los sueldos ni en salarios ni en prestaciones. Tal y como se contempla actualmente en la ley, el tiempo de labores podrá prolongarse de manera extraordinaria siempre y cuando el empleado o la empleada accedan a ello de manera voluntaria. El laborar horas extras siempre será una decisión de las y los trabajadores, como lo ha sido a la fecha, y por primera vez se instaurará la prohibición de que los menores de edad trabajen horas extras.