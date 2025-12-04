Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 16

La plataforma SaberesMX lanzó el curso con validez oficial SanaMente y LibreMente: Jóvenes por la Paz y contra las adicciones, con el propósito de brindar conocimientos, herramientas y estrategias de autocuidado en salud mental. El programa fue elaborado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y de las secretarías de Educación y de Salud con material sobre el bienestar mental y los riesgos asociados a sustancias como el fentanilo. Para acreditar el curso, de 16 horas, es necesario realizar todas las lecturas y actividades, y aprobar con al menos 70 por ciento la evaluación de cada una de las cinco unidades que lo integran. El objetivo es llegar a 5 millones de alumnos de educación superior y personas en general.