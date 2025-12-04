De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 16

El Departamento de Estado de Esta-dos Unidos informó ayer que revocóe impuso restricciones de visas a per-sonas en México “identificadas por facilitar deliberadamente la inmigración indocumentada” a ese país.

La medida, anunciada en un comunicado, aplica a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte (no identificada), con sede en México, que trasladaba a inmigrantes sin papeles.

El Departamento de Estado señaló que “las investigaciones indi-can que los individuos implicados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, des-de el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica”, que fueron detenidos al intentar ingresar irregularmente.