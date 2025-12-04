Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 16
El Departamento de Estado de Esta-dos Unidos informó ayer que revocóe impuso restricciones de visas a per-sonas en México “identificadas por facilitar deliberadamente la inmigración indocumentada” a ese país.
La medida, anunciada en un comunicado, aplica a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte (no identificada), con sede en México, que trasladaba a inmigrantes sin papeles.
El Departamento de Estado señaló que “las investigaciones indi-can que los individuos implicados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, des-de el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica”, que fueron detenidos al intentar ingresar irregularmente.
“Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional ni nuestras leyes de inmigración. El Departamento garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias, y lucharemos enérgicamente contra las redes de contrabando para proteger nuestras fronteras”, concluyó el texto.