ecientemente, durante mi estancia en París, Fran-cia, en una reunión con miembros de la Confédération Générale du Travail (CGT), dialogamos sobre diversos temas y acerca de la propuesta de nacionalizar ArcelorMittal en Francia, impulsada por el partido La France Insoumise (La Francia Insumisa). Esta iniciativa es sumamente interesante porque recuerda la relevancia simbólica y política de la Revolución Francesa; de los países europeos, los franceses suelen ser vanguardistas en movimientos sociales y esta decisión lo confirma.

La idea de nacionalizar al mayor fabricante de acero del país fue aprobada hace unos días en la Asamblea Nacional con 127 votos a favor y 41 en contra. ¿De dónde viene este movimiento? ArcelorMittal, con sede en Luxemburgo y Londres, y una plantilla global de casi 200 mil empleados, anunció su plan de despido que afecta a 15 mil trabajadores franceses. De tal suerte que la propuesta de La Francia Insumisa pretende proteger esos empleos, a la vez que reactivar la descarbonización de los altos hornos, en atención al difícil contexto de la industria siderúrgica europea, exacerbado por las políticas arancelarias estadunidenses y la competencia asiática.

Si bien el gobierno francés se opone con fuerza a la nacionalización, y es posible que el Senado, controlado por partidos conservadores, rechace la iniciativa, esta propuesta despierta un cuestionamiento relevante sobre la relación entre el Estado, las empresas transnacionales y la lucha obrera. Así, sindicatos y grupos políticos de izquierda están convencidos de que la nacionalización es una manera viable de salvar la industria siderúrgica y proteger a las y los trabajadores. Es así que han impulsado la medida como una respuesta directa a los planes de recorte de la empresa, pues su mayor preocupación es garantizar la estabilidad laboral y la justicia para quienes producen la riqueza de dicha industria. Y, más precisamente, esta propuesta es un efecto de las movilizaciones sindicales, donde han explotado huelgas y manifestaciones en defensa del empleo, resaltando la urgencia de intervención estatal pertinente para cuidar el sector siderúrgico y los empleos franceses.

Sin embargo, este conflicto en Francia refleja una problemática de escala mundial: las multinacionales han abusado históricamente de los derechos de la clase trabajadora, y han explotado sin miramientos los recursos naturales, generando un desgaste social profundo que exige replanteamientos urgentes. Sumándole la permisividad gubernamental que sostiene estas dinámicas laborales. Es indispensable entender que el trabajo es una parte esencial de la vida humana: no sólo se trata del ingreso o del sustento material, sino de vidas enteras que son afectadas. Los problemas en la cultura del empleo son problemas sociales, económicos, estatales y migratorios porque son transversales. Es momento de darles la importancia que merecen.