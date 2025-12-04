Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 15
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal con sede en Chihuahua sentencia condenatoria hasta de 18 años de prisión en contra de dos traficantes de personas.
Los sentenciados, identificados como Ismael H y Juan R, fueron detenidos “en flagrancia en enero de 2023 por elementos de la Guardia Nacional, cuando transportaban en la caja seca de un vehículo de carga a 20 personas de nacionalidad guatemalteca, quienes gritaban pidiendo ayuda, por lo que las autoridades realizaron una inspección”.
Ismael H y Juan R fueron condenados por su culpabilidad en los delitos de cohecho y transporte de extranjeros agravado.
El Ministerio Público Federal aportó las pruebas para que se dictara sentencia condenatoria de 18 años de prisión y multa de 971 mil 822 pesos en contra de Juan R. En tanto, Ismael H recibió una pena de 16 años de cárcel y multa de 962 mil 200 pesos, informó la FGR.