De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 15

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal con sede en Chihuahua sentencia condenatoria hasta de 18 años de prisión en contra de dos traficantes de personas.

Los sentenciados, identificados como Ismael H y Juan R, fueron detenidos “en flagrancia en enero de 2023 por elementos de la Guardia Nacional, cuando transportaban en la caja seca de un vehículo de carga a 20 personas de nacionalidad guatemalteca, quienes gritaban pidiendo ayuda, por lo que las autoridades realizaron una inspección”.