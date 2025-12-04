Gustavo Castillo García

Falló el Ministerio Público Federal en la integración del expediente con el que pretende imputar el delito de cohecho a Carlos Serrano Meneses, ex titular del Órgano Interno de Control (OIC), y a Carlos Enrique Rascón Irizar, quien fungía como jefe del área de Responsabilidades, despedidos por Alejandro Gertz Manero el pasado 8 de agosto tras haber presuntamente negociado un soborno de 6 millones de pesos por aprobar la adjudicación de un contrato para la adquisición de vehículos en la institución ministerial.

En cuanto a la presunta investigación que involucraría a Serrano Meneses en el cambio de cocaína por leche en polvo un acto de incineración de droga asegurada en Guanajuato, solamente han existido versiones periodísticas y no han sido citados a comparecer, señaló el abogado Raúl Iruegas Álvarez.

Sobre el caso de corrupción, los representantes de la FGR reconocieron (en una audiencia celebrada en el área de juzgados federales del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México) ante un juez de control que en la carpeta hay documentos ilegibles, y que para obtener la información necesitan que regresen de vacaciones los encargados del área que elaboró los registros, por lo que solicitaron que la audiencia de imputación se realice hasta el año que entra.

El juez Marco Antonio Cortázar y los defensores de ambos ex funcionarios de la OIC de la FGR aceptaron la petición de los representantes del Ministerio Público Federal, al considerar que la institución ministerial actúa de buena fe y con ello se actuará con apego a derecho y se permitirá una defensa adecuada.

Durante la diligencia se mencionó que “no hay condiciones, pues las partes no cuentan con información completa”. El juez Marco Antonio Cortázar señaló que se difiere la audiencia y dio un mes a la FGR para recabar la información.

El abogado Iruegas Álvarez, defensor de Serrano Meneses, dijo al salir de la sala de audiencias: “Esperamos que en la próxima audiencia ya se puedan conocer formalmente los cargos contra mi cliente”. Agregó que si no se completa el expediente, el caso podría llevar a una reposición del mismo. “Ahorita no tenemos ningún señalamiento formal”, dijo.