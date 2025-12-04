Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 15
Las cuentas bancarias del capitán de navío Humberto Enrique López Arellano (implicado en una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal) continuarán bloqueadas luego de que un juez de distrito le negó la suspensión provisional para liberarlas.
El marino está relacionado con una investigación a gran escala que involucra a ex funcionarios de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de diversas aduanas del país.
En septiembre pasado, López Arellano, con otros 13 integrantes, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (sobrino político del almirante José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Semar), representantes de empresas y funcionarios de aduanas fueron capturados y sujetos a proceso penal por delincuencia organizada e ilícitos en materia de hidrocarburos.
El ex director de supervisión de Aduanas Marítimas tramitó el juicio de amparo el pasado 1º de diciembre; sin embargo, Juan Mateo Brieba de Castro, titular del juzgado sexto de distrito en materia penal, señaló que no acreditó el interés jurídico a fin de conceder la medida cautelar para descongelar las cuentas bancarias.
De acuerdo con la carpeta de investigación, López Arellano obtuvo un cargo fuera de la Semar, con el puesto de director de supervisión de Aduanas Marítimas del 1º de febrero de 2022 al 15 de diciembre de 2024.
También ocupó posición jerárquica dentro de la Marina como capitán de navío del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor. Desde el 1º de febrero de 2025 ha estado adscrito en diversos puestos.
Las autoridades federales lo acusan de simular revisiones a buques tanques, lo que le permitió recibir ingresos de 2020 al 2024 por 13 millones 675 mil pesos provenientes de la Semar y de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Asimismo, de la información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera se conoció que en 2013 López Arellano realizó la enajenación de acciones por un monto de 9 millones 26 mil 349 pesos. Pero no sólo eso, en 2018 se identificó que hizo compras en efectivo de divisas por 7 mil 277 dólares y adquirió un vehículo nuevo BMW por 590 mil pesos.