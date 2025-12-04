César Arellano García

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 15

Las cuentas bancarias del capitán de navío Humberto Enrique López Arellano (implicado en una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal) continuarán bloqueadas luego de que un juez de distrito le negó la suspensión provisional para liberarlas.

El marino está relacionado con una investigación a gran escala que involucra a ex funcionarios de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de diversas aduanas del país.

En septiembre pasado, López Arellano, con otros 13 integrantes, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (sobrino político del almirante José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Semar), representantes de empresas y funcionarios de aduanas fueron capturados y sujetos a proceso penal por delincuencia organizada e ilícitos en materia de hidrocarburos.

El ex director de supervisión de Aduanas Marítimas tramitó el juicio de amparo el pasado 1º de diciembre; sin embargo, Juan Mateo Brieba de Castro, titular del juzgado sexto de distrito en materia penal, señaló que no acreditó el interés jurídico a fin de conceder la medida cautelar para descongelar las cuentas bancarias.