Tercera visita del titular de la SSPC
Se reunieron con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y el gabinete de seguridad estatal
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 15
Morelia, Mich., Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo, secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional, respectivamente, revisaron ayer los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en una reunión con el gabinete de seguridad estatal y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, viuda del ex edil independiente Carlos Manzo Rodríguez.
Entre los puntos desarrollados destacó la construcción de un cuartel para la policía municipal de Uruapan y la dotación, en comodato, de rifles denominados G3 para que la corporación pueda enfrentar mejor al crimen organizado.
El encuentro comenzó después del mediodía en el cuartel regional de la Guardia Nacional en el poblado de Tiamba, en Uruapan, donde García Harfuch y Trevilla Trejo dialogaron con el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, la alcaldesa Quiroz García, Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, y empresarios aguacateros, entre otros funcionarios.
Ésta fue la tercera visita de García Harfuch a Michoacán en menos de dos meses, como respuesta a los asesinatos de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Apat-zingán, y de Manzo Rodríguez, cometidos el 19 de octubre y 1º de noviembre, respectivamente.
Asimismo, Trevilla Trejo se reunió en privado con personal castrense en la 21 Zona Militar de Morelia, donde el acceso fue restringido. Incluso soldados colocaron cortinas blancas en la entrada principal, con el fin de obstaculizar la visión del patio central.
Sobre las indagatorias por el asesinato de Bravo Manríquez, la fiscalía estatal no ha logrado ninguna detención, aunque cuenta con órdenes de aprehensión contra César Alejandro Sepúlveda Arellano El Bótox, líder del cártel de Los blancos de Troya, y del sicario Jonathan N, El Timbas.
Por el homicidio de Manzo Rodríguez, la fiscalía detuvo a siete de sus escoltas, así como a Jorge Armando Gómez Sánchez, El Licenciado, supuesto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y a Jaciel Antonio Herrera Torres, El Pelón, presunto reclutador de dos de los sicarios que asesinaron a Manzo.