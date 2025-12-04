▲ En Aldama, Chihuahua, fueron detenidas 11 personas, entre las que destaca Roberto N, El 02, generador de violencia con orden de extradición a Estados Unidos. Se aseguraron 15 armas, explosivos y equipo táctico, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Foto SSPC

Ernesto Martínez Y Marco Antonio Duarte

Corresponsal y especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 15

Morelia, Mich., Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo, secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional, respectivamente, revisaron ayer los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en una reunión con el gabinete de seguridad estatal y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, viuda del ex edil independiente Carlos Manzo Rodríguez.

Entre los puntos desarrollados destacó la construcción de un cuartel para la policía municipal de Uruapan y la dotación, en comodato, de rifles denominados G3 para que la corporación pueda enfrentar mejor al crimen organizado.

El encuentro comenzó después del mediodía en el cuartel regional de la Guardia Nacional en el poblado de Tiamba, en Uruapan, donde García Harfuch y Trevilla Trejo dialogaron con el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, la alcaldesa Quiroz García, Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, y empresarios aguacateros, entre otros funcionarios.

Ésta fue la tercera visita de García Harfuch a Michoacán en menos de dos meses, como respuesta a los asesinatos de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Apat-zingán, y de Manzo Rodríguez, cometidos el 19 de octubre y 1º de noviembre, respectivamente.