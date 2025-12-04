Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 14

El Colectivo Pena sin Culpa acusó a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ejercer “desdén a las víctimas” por no responder solicitudes de audiencia sobre los expedientes que impugnan la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en la sentencia del caso Daniel García y Reyes Alpízar vs México, pese a que desde 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ordenó al Estado inaplicar ambas figuras.

Aunado a lo anterior, el colectivo lamentó que el máximo tribunal “dejara plantado” ayer a Daniel García Rodríguez, citado desde temprano en la Secretaría General de Acuerdos, para presentar alegatos sobre el impedimento que él y Alpízar promovieron contra la ministra María Estela Ríos, a fin de que no intervenga en el expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3/2023 de la Coridh, debido a que en 2022, como consejera jurídica de la Presidencia, defendió mantener la prisión preventiva oficiosa.

“El Colectivo Pena sin Culpa lamenta que a dos meses de haber solicitado audiencias personales con el ministro presidente, Hugo Aguilar, y con las y los integrantes del Pleno de la Suprema Corte, no haya sido atendida esta petición que tiene por objeto que las y los ministros escuchen de manera directa a las víctimas del caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz vs México”, señaló en un comunicado.