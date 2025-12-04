García y Alpízar vs México
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 14
El Colectivo Pena sin Culpa acusó a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ejercer “desdén a las víctimas” por no responder solicitudes de audiencia sobre los expedientes que impugnan la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en la sentencia del caso Daniel García y Reyes Alpízar vs México, pese a que desde 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ordenó al Estado inaplicar ambas figuras.
Aunado a lo anterior, el colectivo lamentó que el máximo tribunal “dejara plantado” ayer a Daniel García Rodríguez, citado desde temprano en la Secretaría General de Acuerdos, para presentar alegatos sobre el impedimento que él y Alpízar promovieron contra la ministra María Estela Ríos, a fin de que no intervenga en el expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3/2023 de la Coridh, debido a que en 2022, como consejera jurídica de la Presidencia, defendió mantener la prisión preventiva oficiosa.
“El Colectivo Pena sin Culpa lamenta que a dos meses de haber solicitado audiencias personales con el ministro presidente, Hugo Aguilar, y con las y los integrantes del Pleno de la Suprema Corte, no haya sido atendida esta petición que tiene por objeto que las y los ministros escuchen de manera directa a las víctimas del caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz vs México”, señaló en un comunicado.
La sentencia de la Corte Interamericana declaró responsable al Estado por la privación de libertad de más de 17 años que sufrieron Daniel y Reyes, acusados del asesinato de María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán, estado de México, en 2001, en un proceso, a decir del colectivo, “sostenido con pruebas bajo tortura, las cuales no fueron excluidas y que la investigación sobre los autores materiales e intelectuales del Estado no hubiera avanzado en dos décadas”.
Atendidos por separado
El pasado 28 de noviembre, Daniel García y Reyes Alpízar recibieron un citatorio de la Corte a través de correo electrónico para acudir a las 8 horas, aunque no se les indicó motivo ni persona que los atendería, y se excluyó a sus defensores legales.
Daniel García relató ayer a la prensa que, pese a que ambos acudieron juntos a la hora indicada, en la Corte los separaron con el argumento de que serían atendidos por separado. Tras esperar una hora frente a la puerta cerrada de la Secretaría, él decidió retirarse. Finalmente, sólo uno de los dos fue recibido.